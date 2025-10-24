Cum s-a produs incidentul?

Faptele grave au avut loc în luna august. Pe numele suspectului, care nu este de găsit, a fost emis azi un mandat de arestare preventivă.

„În seara zilei de 19.08.2025, în timp ce se aflau într-o localitate de pe raza judeţului Alba, inculpatul, în vârstă de 20 de ani, a urcat-o pe o persoană vătămată minoră, în vârstă de 14 ani, într-un autoturism, împotriva voinţei acesteia şi, împreună cu un alt inculpat care a condus maşina, s-au deplasat într-o zonă nelocuită a localității, unde inculpatul a întreținut un raport sexual cu victima, prin constrângere. De asemenea, în aceeaşi împrejurare, inculpatul a condus şi el autoturismul, fără a poseda permis de conducere”, informează, vineri, cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba.

Investigaţia în acest caz a fost deschisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba-Iulia, dosarul fiind preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba.

Urmărirea penală a început la o zi după viol, când ce doi au fost reţinuţi pentru 24 de ore.

Au urmat expertize genetice care să indice vinovăția celui care a violat-o pe adolescentă.

„În vederea dovedirii presupusei infracţiuni de viol, a fost necesară efectuarea unei expertize genetice, iar ulterior efectuării acesteia, procurorul a formulat propunere de luare a măsurii arestării preventive faţă de inculpat, la data de 23.10.2025, iar la data de 24.10.2025, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Alba-Iulia a dispus arestarea preventivă a inculpatului, pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data punerii în executare a mandatului de arestare preventivă, acesta fiind arestat în lipsă”, informează Parchetul.