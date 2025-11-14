Întâlnire plătită, final cu prejudiciu uriaș

Potrivit Poliției municipiului Râmnicu Vâlcea, cazul a fost raportat după ce un bărbat de 38 de ani a reclamat că a fost lăsat fără bani de o femeie cu care stabilise o întâlnire contra cost. Întâmplarea s-a petrecut pe 2 septembrie 2025, în jurul orei 22.00, când bărbatul ar fi contactat-o telefonic pentru o întâlnire sexuală.

Pe parcursul întrevederii, tânăra de 20 de ani ar fi profitat de un moment de neatenție, reușind să îi fure telefonul mobil și cheia autoturismului. Folosind aplicațiile bancare găsite pe telefon, aceasta ar fi efectuat mai multe transferuri frauduloase, însumând aproximativ 32.000 de lei.

Suspecții, găsiți în județul Călărași

După mai multe zile de investigații, polițiștii au depistat-o pe femeie în județul Călărași, alături de un bărbat de 28 de ani, identificat ca fiind proxenetul ei. Cei doi au fost imobilizați și conduceți la audieri.

Atât femeia, cât și complicele său au fost reținuți pentru 24 de ore. Tânăra este acuzată de: furt calificat, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată și acces ilegal la un sistem informatic.

Proxenetul este cercetat pentru: proxenetism și tentativă la furt calificat.

Vineri, instanța a dispus arestarea preventivă a celor doi suspecți, în timp ce anchetatorii continuă cercetările pentru recuperarea prejudiciului și stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc fapta.