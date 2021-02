Realitatea PLUS

Claudiu Târziu: „Am venit intr-o echipa mica, dar reprezentativa pentru AUR. (…) Nu a fost o strategie, a fost un impuls. Sunt niste oameni in necaz. Am vrut sa auzim necazurile din gura oamenilor, din gura acestor mineri. La conferinta de presa de la Deva nu au venit jurnalistii locali, parca nu sunt interesati de subiect. (…) Au fost luati cinci mineri cu ambulanta, mai fusesera luati patru ieri. Ne-am pus la curent cu adevaratele probleme, nu am primit informatia prin intermediari. Sentimentul de solidaritate cu minerii este foarte puternic. Vom face presiuni asupra guvernului sa rezolve problema. Nu avem o strategie energetica nationala, exista doar o ciorna a Guvernului, nu doar a Guvernului actual. Toate Guvernele au evitat acest subiect.”

Protestele minerilor din Valea Jiului durează deja de trei zile. Aceștia au şi o listă de revendicări care curinde demisia conducerii Complexului Energetic Hunedoara, plata salariilor în zilele de 15 şi 30 ale lunii, acordarea tichetelor de masă şi plata restanţelor la decontul de transport, restant de foarte multe luni de zile.