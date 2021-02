În subteran rămân și ortacii de la Livezeni, care au ieșit aseară să-și cumpere mâncare. Aceștia au revenit ulterior la protest, fiind nemulțumiți că vor fi remunerați abia pe 26 februarie. Vorbim de peste 100 de mineri în cazul minei de la Livezeni.

Un punct de vedere a oferit și prefectul de Hunedoara, Marian Călin. Acesta a vorbit despre protestele minerilor la Realitatea PLUS.

Marian Călin: „In Valea Jiului exista mai multe proteste. 100 de mineri sunt blocati in mina Lupeni, cateva zeci la mina Livezeni. (…) Domnul director de la Complexul Energetic Hunedoara a coborat in subteran ca sa-I linisteasca si sa rezolvam problema. (…) Am discutat cu minerii, am coborat in mina la dansii. Am discutat cu ministrul Energiei sa incercam sa platim chenzina pana in 26 februarie. (…) Sumele restante sunt in valoare de aproximatv 10 milioane de lei. In Complexul Energetic Hunedoara, la Termoncentrala de la Mitia, s-a sistat lucrul. Nu s-a reusit aprovizionarea cu carbune, iar orasul Deva este afectat.”

Minerii au şi o listă de revendicări printre care demisia conducerii Complexului Energetic Hunedoara şi plata salariilor în zilele de 15 şi 30 ale lunii, acordarea tichetelor de masă şi plata restanţelor la decontul de transport. În semn de solidaritate cu minerii, zeci de persoane s-au adunat, în faţa Palatului Cultural ”Minerul” din Lupeni. Manifestanții au stat aproximativ o oră în faţa clădirii, au pornit cu maşinile prin oraş şi au claxonat pe străzi.

În plus, Termocentrala Mintia din cadrul Complexului Energetic Hunedoara (CEH) a fost oprită în cursul nopţii de joi spre vineri din cauză că nu mai are cărbune. Aproape 4.500 de apartamente din orașul Deva şi o serie de instituţii publice din oraş nu mai primesc agent termic.