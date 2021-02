"În acest moment am avut o întâlnire la care am solicitat prefectului județului și conducerii Complexul Energetic și în acest moment am semnat o convenție prin care dânșii și-au asumat că până în data de 26 (februarie -n.r.) restanțele salariale, și aicea mă refer la restanțele lunii ianuarie, vor fi achitate în integralitate.

Cât despre restul de bani, liderul sindical a spus că "rămâne de văzut". Restanțele salariale, spune el, sunt "tichetele de masă, trnasportul la și de la locul de muncă și restul de drepturi aferente lunii ianuarie".

"Acum dânșii discută cu minerii, colegii noștri de la Lupeni. Urmează să aibă loc o vizită și la celelalte exploatări (...) Să sperăm că lucrurile intră în normalitate", a afirmat Alin Sîn.

Întrebat dacă mai sunt și alte probleme în afara celor privind plata salariilor, președintele executiv al Sindicatului "Muntele" a precizat că sunt "probeleme peste tot: Vă dați seama că lucrăm cu utilaje (...), nu poate fi vorba de nicio mecanizare. Sunt lipsurile, neajunsurile. Probabil că toată lumea se confruntă cu lucrurile astea în zilele astea".

Alin Sîn nu a exclus însă ca minerii să nu recurgă la o astfel de măsură și pe viitor, dacă nu se va rezolva situația cu salariile.

"Să sperăm că nu vor mai fi astfel de sincope. Nu vreau să facem un scenariu din asta. Probabil (că vor întrerupe activitatea -n.r.). Este o formă de manifestare a minierilor (...), o formă normală de a-ți cere drepturile", a explicata cesta.