Kelemen Hunor îi dă peste nas lui Ilie Bolojan: ”Trebuie să avem politici publice de sprijinire a familiilor tinere”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, vineri, că România are o mare problemă demografică și că trebuie realizate politici publice de susținere a familiilor tinere.

”Noi, dacă nu încercăm să inventăm și să aplicăm niște politici publice privind sprijinirea familiilor tinere, n-avem cum să oprim, să stopăm, eventual să întoarcem acest trend negativ pe termen mediu și pe termen lung. Și de aceea am insistat în 2020 să lansăm acest program de a construi creșe în România, fiindcă am constatat, nu numai în orașe, că România nu avea creșe.

Avem nevoie de creșe pentru că o familie, când își asumă creșterea unui copil, are nevoie de creșe, de grădiniță, de școală, fiindcă se întorc la muncă, la un moment dat, părinții, și e nevoie de un loc unde trebuie lăsat copilul în siguranță. Asta îmi doresc și eu ca părinte”, a spus Kelemen Hunor , la inaugurarea unei creșe în localitatea clujeană Baciu.