"Mi-e frică să nu se întâmple ce s-a întâmplat la CCR. Dacă e să ținem cont de ce vor să facă cu votul, e normal să apărăm urnele. Vigilența ne obligă să luăm măsuri în consecință. (...) A existat marți o decizie a Tribunalului prin care Diana Şoşoacă a fost validată candidat la Senat. Ca atare, asta înseamnă că, din toate punctele tehnice de vedere privind candidatura unui cetăţean român, nu este corect ca el să fi fost exclus de la masa verde pentru a candida la preşedinţia României în favoarea unui candidat care se înscrie pe aceeaşi linie de electorat. Şi atunci am spus foarte clar că, din păcate, este o strategie greşită, o linie pe care Marcel Ciolacu şi PSD şi-au asumat-o atunci când au considerat că doar cu George Simion în turul doi poate să câştige alegerile prezidenţiale”, a afirmat Nicolae Ciucă, marţi seară, la un post TV.

"Am intrat cu bună-credință, am în continuare. Sunt militar, nu am ținut cont de buna-cuviință și am luat decizii corecte, drepte. Nu vă bateți joc de noi. Nu suntem bătaia de joc a nimănui. Tot ce am realizat la guvernare, cu toate cele bune și mai puțin bune, nu ne-am dat niciodată înapoi să recunoaștem ce nu am făcut bine, dar am spus românilor ce e corect. Vrem să fim tratați cu onestitate, corect, să nu ne facă pe la spate pentru că nu suntem chiar atât de naivi", a precizat Ciucă.

Din aceeași strategie, a mai precizat liderul PNL, face parte și manipularea sondajelor.

"Nu îmi place să mă mint frumos. Nu așa am fost crescut, nu așa am lucrat, am fost cu picioarele pe pământ. Manipularea oamenilor prin sondaje nu e corectă pentru viitorul României".