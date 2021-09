"Orice negocieri viitoare pot avea loc doar când cei de la USR Plus se vor așeza la masă si se va întâmpla doar când vor scăpa de AUR și PSD. Noi nu le spunem altora pe cine să aleagă, noi avem opțiunea de premier, dar sigur că așteptăm să vedem și care este rezultatul (alegerilor din USR Plus - N.R.)," a anunțat Cîțu, la scurt timp după anunțarea rezultatului oficial al votului pentru șefia PNL.

Întrebat despre viitoarea formulă de guvernare, în condițiile în care PNL nu mai are majoritate, Cîțu a precizat că foștii parteneri de la USR Plus rămân prima opțiune, în condițiile în care un guvern minoritar PNL UDMR, cu sprijin PSD, "are șanse foarte mici".