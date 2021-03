În conferința de presă de după ședința de guvern, Florin Cîțu a afirmat că singura problemă legată de lista publicată de Ministerul Sănătății rezultă din interpretarea datelor

"Nu e nici o problemă cu lista, nu sunt eu în măsură să analizez detaliile, am spus că susțin transprență 100%. Singura problemă e de interpretare, iar unele sunt tendențioase. Cei care le-au publicat trebuie să le explice, iar intepretarea datelor se face de fiecare în parte", a afirmat premierul.

Florin Cîțu a mai precizat că nu a știut despre demersurile Ministerului Sănătății, n-a fost nici consultat, nici informat în legătură cu publicarea datelor defalcate.

"Nu am fost consulat, am aflat din presă, dar nu e asta o problemă, datele sunt publice, a fost dorința mea să prezentăm săptămânal situația persoanelor vaccinate, din toate structurile. Orice demeres care respectă legislația este bun."

Pe de altă parte, întrebat dacă sunt adevărate informațiile potrivit cărora circa 7.000 de persoane s-ar fi vaccinat "peste rând" și că ar fi vorba, în mare parte, de angajați din instituții de forță și familiile lor, premierul a afirmat că nu știe nimic.

"Trebuie să întrebați Ministerul Sănătății despre aceste informații, înseamnă că datele respective spun mai mult decât stim noi. Înțeleg ca dumnevostră stiți deja persoanele care s-au vaccinat. Mie mi s-a spus că datele respective nu au informații despre persoane, nu au informații confidentiale deci ori sunt speculații, ori datele respective spun mai mult și aceste explicatii trebuie să le cereti Ministerului Sănătății, cei care au publicat aceste informatii”, a declarat Florin Citu.

Șeful Guvernului a negat și zvonurile potrivit cărora ar fi solicitat demisia lui Vlad Voiculescu.

"Niciodată nu am solicitat demisia ministrului Sănătățiii, Evaluarea se face pe baza rezultatelor. Fiecare minister are obiective clare în programul de guvernare. Pe baza reacțiilor la situații de criză, dar in principal pe implementarea programului de guvernare se va face evaluarea”, a mai afirmat Cîțu.