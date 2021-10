"Aici trebuie discutat cu specialiştii dacă este o variantă. Acum nouă ne place să reinventăm toate aceste lucruri. Toţi cei care au trecut prin boală şi sunt deja înregistraţi, ca să zic aşa, au fost în toată Europa. (...) Nu ştiu dacă există o altă ţară în care certificatul verde a fost extins pentru persoanele care au anticorpi descoperiţi prin altă metodă, dar vom vedea. Eu cred că cel mai simplu e să avem această variantă pe care o are toate Europa, folosim certificatul verde şi mergem mai departe. E trist să vezi că PSD se cramponează de fiecare dată şi când e o măsură bună încearcă să o amâne", a afirmat Cîţu, citat de Agerpres.



Pe de altă parte, liderul PNL a precizat că se alocă din ce în ce mai multe resurse şi se iau în continuare măsuri pentru a asigura locuri pentru pacienţi care ajung la ATI.



"Aici avem din ce în ce mai multe resurse, am adus şi din străinătate medici, am apelat la toate resursele. Sunt, avem, în fiecare zi alocăm mai multe resurse, sper să putem să oprim numărul deceselor, să înceapă să scadă în perioada următoare. Avem din ce în ce mai multe paturi, aţi văzut că au fost mai multe resurse alocate în ultima perioadă.(...) Avem deja peste 1.900 de persoane în secţiile ATI. Asta arată clar că am putut să creştem numărul de paturi foarte rapid, într-o lună şi jumătate am ajuns de la 1.600 la 1.900 de paturi. Vom depune eforturi în continuare să avem toate resursele, să ne asigurăm că cei care ajung acolo au cele mai bune condiţii. În acelaşi timp e bine să nu mai ajungă oamenii în ATI şi să se vaccineze", a arătat Cîţu.

Reacția premierului interimar vine după ce deputatul PSD, Alexandru Rafila, fost reprezentat al României la OMS, a afirmat, în cursul zilei de astăzi, că certificatul verde la locul de muncă este discrimatoriu și va genera mai multe probleme decât rezolvări. „Trebuie să discutăm cu toate părțile, nu să venim cu o măsură discreționară. Eu nu mă opun certificatului verde, el poate ajuta la stoparea tranzitului de persoane. Nu cred că acest proiect a fost cea mai fericită alegere pentru că generează tensiuni sociale și nu este momentul pentru așa ceva”.

Mai mult decât atât, Rafila a spus că ar scrie din nou proiectul decât să aducă amendamente, considerând că este "fundamental scris greșit".