Ciprian Ciucu, la Realitatea din PNL: Violeta Alexandru, ținta bruiajului PSD din timpul conferinței de presă a PNL Sector 6. Află motivul

Presedintele PNL Sector 6, Ciprian Ciucu, acuza PSD ca a stat in spatele bruiajului conferintei de presa sustinute duminica de Violeta Alexandru, ministrul Muncii si presedintele PNL Bucuresti. “Acesti oameni au fost trimisi, s-a profitat de ei, ca sa ne bruieze”, a afirmat, astazi, Ciucu, in cadrul emisiunii Realitatea din PNL, realizata de Marinela Mititelu. In plus, el sustine ca adevarata tinta a social-democratilor a fost ministrul Muncii.

