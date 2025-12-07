El a declarat că a votat „pentru proiecte, pentru un București dezvoltat, nu pentru certuri sterile”, cu inima împăcată după o campanie în care a făcut tot posibilul. Ciucu a criticat formatul scrutinului în tur unic, avertizând că poate duce la fărâmițarea scenei politice și la lipsa de legitimitate pentru primar, pledând de acum înainte pentru revenirea la două tururi.​

„Tocmai am votat. Am votat pentru proiecte, pentru un București dezvoltat, nu pentru certuri sterile. Am votat pentru integritate, am votat cu inima împăcată că am făcut tot ce am putut în această campanie și îi chem pe oameni la vot să își exprime votul.

Din păcate este un singur tur, dar de acum înainte voi fi unul dintre cei care vor promova cât mai mult votul în două tururi, pentru că votul într-un tur poate să ducă la o fărâmițare foarte mare a aspectului politic, cel puțin pentru primari, pentru că au nevoie de legitimitate. Aștept rezultatele diseară, sunt foarte încrezător. Am văzut că au fost în ultimul timp fel și fel de manipulări care s-au făcut prin sondaje de opinie, dar eu rămân încrezător că voi câștiga aceste alegeri.

Nu mai plouă, deci să vină lumea la vot. Era vreme urâtă, inclusiv ieri a plouat. Îi aștept la vot, asta le transmit. Este foarte important ca fiecare să vină și să voteze. Dacă există un risc sau altul, nu pot să îmi dau seama, dar eu sunt încrezător.”, a declarat Ciprian Ciucu la ieșirea din secția de votare.