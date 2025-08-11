Tot ce trebuie să faci este să urmezi intrucțiunile de mai jos, iar la final vei obține o ciorbă de legume extrem de delicioasă pe care o vor aprecia chiar și cei mai mofturoși din familie.

INGREDIENTE:

2 morcovi mari

1 păstârnac

1 felie groasă de țelină rădăcină

2 cartofi medii

1 ceapă mare

1 ardei gras (roșu sau galben)

3 roșii bine coapte sau 200 ml suc de roșii

1 dovlecel mic

2 linguri ulei

1 legătură leuștean sau pătrunjel verde

sare și piper după gust

puțină zeamă de varză sau borș acru de casă

MOD DE PREPARARE:

Prima dată, curăță și taie toate legumele în cubulețe potrivite. Într-o oală mare, încinge ușor uleiul și adaugă ceapa, morcovul și păstârnacul. Călește la foc mic, doar cât să își elibereze aromele, fără să se rumenească.

Adaugă restul legumelor și toarnă aproximativ 3 litri de apă. Lasă să fiarbă încet, până când toate legumele sunt fragede. Dacă folosești borș sau zeamă de varză, adaugă-le spre final, lăsând ciorba să mai dea câteva clocote.

La final, presară verdeața tocată mărunt după ce oprești focul, pentru a păstra prospețimea parfumului. Ciorba de legume se servește fierbinte, alături de pâine de casă coaptă pe vatră!