Ciorbă de legume. Rețeta secretă a măicuțelor de Mănăstriea Putna pe care trebuie să o încerci în acest post

Mai sunt doar câteva zile până când se termină Postul Adormirii Maicii Domnului, iar dacă și tu îl ții și nu mai știi ce să gătești, astăzi îți propunem un preparat simplu și delicios pe care o să îl adori. Ciorbă de legume, după o rețetă pe care măicuțele de la Mănăstriea Putna o țin secretă de foarte mulți ani. 

Tot ce trebuie să faci este să urmezi intrucțiunile de mai jos, iar la final vei obține o ciorbă de legume extrem de delicioasă pe care o vor aprecia chiar și cei mai mofturoși din familie. 

INGREDIENTE: 

2 morcovi mari
1 păstârnac
1 felie groasă de țelină rădăcină
2 cartofi medii
1 ceapă mare
1 ardei gras (roșu sau galben)
3 roșii bine coapte sau 200 ml suc de roșii
1 dovlecel mic
2 linguri ulei
1 legătură leuștean sau pătrunjel verde
sare și piper după gust
puțină zeamă de varză sau borș acru de casă

MOD DE PREPARARE: 

Prima dată, curăță și taie toate legumele în cubulețe potrivite. Într-o oală mare, încinge ușor uleiul și adaugă ceapa, morcovul și păstârnacul. Călește la foc mic, doar cât să își elibereze aromele, fără să se rumenească.

Adaugă restul legumelor și toarnă aproximativ 3 litri de apă. Lasă să fiarbă încet, până când toate legumele sunt fragede. Dacă folosești borș sau zeamă de varză, adaugă-le spre final, lăsând ciorba să mai dea câteva clocote. 

La final, presară verdeața tocată mărunt după ce oprești focul, pentru a păstra prospețimea parfumului. Ciorba de legume se servește fierbinte, alături de pâine de casă coaptă pe vatră!