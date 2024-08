„Nu am avut... Eu am mai spus, nu-i nici prima, nici ultima oară când o spun, să ştiţi că, ca şi profil, eu sunt un om foarte simplu. Lucrurile despre care m-aţi întrebat deja sunt mult prea sofisticate pentru mine, chiar şi politic. Nu am nicio înţelegere cu nimeni. Voi candida dacă colegii mei îmi vor acorda votul sâmbătă, mergem mai departe şi pe urmă vedem, pâş, pâş, pâş, aşa”, a spus liderul PSD.

„Am anunţat-o şi pe doamna preşedinte (Ursula von der Leyen), dar ştia”, a mai spus Marcel Ciolacu

„Nu, am văzut ce a însemnat. Avem un preşedinte care şi-a dorit guvernul său, fără să ţină cont de voinţa românilor. A rezultat timp de opt luni o struţo-cămilă, un guvern de dreapta mai mult decât dezastruos, la care trebuie să îndreptăm şi în acest moment anumite lucruri, inclusiv în PNRR. Dacă vreţi, vă pot detalia toate tâmpeniile trecute şi toată abordarea neprofesionistă şi secretă când au făcut acest PNRR. Nu. Cred că românii vor decide cine va fi şi preşedintele României şi cine va fi şi viitorul prim-ministru”, a răspuns Marcel Ciolacu.