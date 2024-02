"Aţi văzut în ultimul timp vreo soluţie de la Simion? Aţi văzut să aibă un dialog coerent despre economie, despre ce se întâmplă în România? (...) Eu nu fac nicio diferenţă între Simion, Drulă, Barna, Cioloş. Spuneţi-mi şi mie, ce au lăsat în ţara asta? Unul a lăsat vreun miliard la vaccinuri, au lăsat spitale în flăcări, nu am văzut nimic făcut, zero fonduri europene. E pentru prima oară când închidem un exerciţiu financiar cu 95%. Zero autostrăzi, mergea cu ranga să distrugă nu ştiu ce chioşcuri... Îi compar cu Mirel din Turnu Măgurele (personaj imaginar din melodia 'Macarena' recent lansată de solista Erika Isac n.red.). Cam ăsta e stilul. Se pricep la toate, le ştiu pe toate, dar nu vin cu nicio soluţie", a spus Ciolacu, citat de Agerpres.

El a adăugat că atunci când aceştia "au fost în actul guvernamental nu s-a întâmplat nimic".



"Îmi vine Roşia Montană, că lui Cioloş i-a trebuit să intrăm în UNESCO, pentru că de fapt 'Uniţi, salvăm Roşia Montană' s-a transformat în 'Uniţi Salvăm România' şi aşa am găsit noi un partid politic. Ne-a venit factura la partidul politic. Stai să vedem cât o să ne vină factura, o să ne doară capul pe toţi", a mai afirmat premierul Ciolacu.

