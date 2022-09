Poliţia franceză a utilizat duminică gaze lacrimogene pentru a împiedica sute de persoane care protestau împotriva reprimării manifestaţiilor din Iran să pătrundă în ambasada Republicii Islamice de la Paris, incidente violente, deşi de mai mică amploare, având loc şi la Londra, relatează AFP şi DPA.

Hundreds of Iranians rallied in Paris and other European cities on Sunday to denounce Iran’s crackdown on protests following the death of Mahsa Amini after her arrest by morality police.

