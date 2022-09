Unul dintre ei este primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, care a început mai greu să obțină diplomele, dar apoi a fost de neoprit. Ș-a luat bacalaureatul la 31 de ani, iar imediat s-a apucat de studii de drept la o universitate particulară. Le-a terminat după 5 ani, iar apoi a obținut și titlul de doctor de la Academia de Poliție din București. Numai că ulterior s-a dovedit că teza de doctorat a lui Robert Negoiță era un plagiat de la un capăt la altul.



Dumitru Coarnă, devenit deputat PSD din postura de șef al Sindicatului Național al Polițiștilor, este la bază electrician, dar a profesat doar 4 ani. Apoi a intrat în poliție și s-a apucat și de studii de drept la Universitatea „Româno-Americană. Le-a terminat la 42 de ani, iar ulterior a obținut și titlul de master în criminalistică, la Universitatea Spiru Haret, potrivit celor de la Fanatik. Coarnă s-a pensionat din poliție la 45 de ani, iar datorită diplomelor care i-au adus un salariu bun, are și o pensie frumoasă din MAI.



Fostul ministru de Interne Marcel Vela a făcut Institutul Politehnic din Timișoara în paralel cu slujbele de agent de asigurări și inspector constatator de daune. Deși avea diplomă de subinginer în tehnologia sudării, nu a profesat niciodată. La 30 de ani a început să studieze dreptul, iar pe baza diplomei a ajuns să fie, pentru 2 ani, lector la o universitate particulară din Capitală, conform fanatik.ro



Din rândul parlamentarilor USR, Ionuț Moșteanu a făcut studii de automatică la Politehnica din București, dar imediat după a studiat management la Bioterra. Acum doi ani a absolvit un master de „Filosofie, politică și economie”.



La fel a procedat și Bogdan-Ionel Rodeanu care este inginer la bază, dar apoi a făcut obținut o diplomă de licență și un masterat în economie. Rodeanu nu s-a oprit aici astfel că anul trecut a urmat un curs de două luni la Colegiul Naţional de Afaceri Interne.



Cristian Seidler a absolvit dreptul încă din 2003. Dar în 2015 s-a înscris la cursurile de retorică ale Casei Paleologu, o școală de învățământ alternativ înființată de fostul ministru Theodor Paleologu.



Printre senatorii USR îl regăsim pe Aurel Oprinoiu care s-a apucat de studii de economie la vârsta de 30 de ani, au mai scris cei de la fanatik. Totuși Costel Vicol avea 35 de ani când a început aceeași specializare la Universitatea Spiru Haret. Cristian Ghica, student în tinerețe la Politehnica București, a ales ca la 41 de ani să se apuce de studii de drept la Universitatea Nicolae Titulescu.



Studenții la a doua tinerețe vin și din rândul parlamentarilor de la AUR. Adrian-George Axinia pare să nu fi făcut aproape nimic în primii 30 de ani de viață, potrivit CV-ului său. A terminat Universitatea Tehnică de Construcții în 2011, la 33 de ani. Ce a făcut până la intrarea la facultate... este un mister.



Iar Gheorghe Adrian Cătană, care are acum 47 de ani, a terminat în urmă cu numai șase ani Facultatea de Stiințe Economice de la Universitatea Alma Mater Sibiu. Până atunci a fost șofer. Pentru perioada 2010-2015, în CV-ul său este trecut un singur cuvânt: Canada.