Roniel Aledo a fost în România în 2023, când a participat la conferința „IT Congress 2023”. El era prezentat ca fost consilier al președintelui Barak Obama, iar organizatorii spuneau că a lucrat la FBI și CIA.



Conferința unde omul cu care ar fi vorbit Birchal a fost organizată de compania ETA2U. Firma este o campioană a achizițiilor publice, după cum scrie jurnalistul Mihai Belu. Firma a furnizat echipamente de comunicații la Ministerul Afacerilor Interne, calculatoare la Poliția Națională, echipamente IT la Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian, servicii de mentenanță la Ministerul Finanțelor Publice sau imprimante la Ministerul Apărării

Cel a mai interesantă relație contractuală este cea cu Serviciul de Telecomunicații Speciale. Acolo, ETA2U apare ca furnizor în șapte contracte. Valoarea totală a acestora este de peste 170 de milioane de lei. Pe 20 decembrie 2023, la câteva luni de când Aledo conferențiase la invitația ETA2U, compania primea un contract special.



Serviciul de Telecomunicații Speciale se obliga să plătească peste 31 de milioane de lei pe tabletele care aveau să fie utilizate la alegerile din România pentru numărarea voturilor.