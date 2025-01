Votul exprimat de participanţiii la Consiliul Naţional al PNLa fost vot deschis, prin ridicarea mâinii.

Deputatul liberal Florin Roman s-a pronunţat împotriva candidaturii lui Antonescu, deşi de la tribuna evenimentului a fost anunţat vot în unanimitate.

De altfel, Roman l-a aşteptat pe Crin Anonescu la ieşirea din sala în care s-a desfăşurat Consiliul Naţional al PNL şi i-a spus acestuia ””Eu nu v-am votat, domnule preşedinte, pentru simplul motiv că mă aşteptam, ca liberal, să vă cereţi scuze faţă de partid că nu aţi votat Partidul Naţional Liberal”, a afirmat Florin Roman.

“Trebuia să consemneze. Am înţeles”, a răspuns Crin Antonescu.

Florin Roman a refuzat să le spună jurnaliştilor de ce a votat împotrivă.

Crin Antonescu a afirmat, duminică, după ce Consiliul Naţional al PNL l-a desemnat candidat al partidului pentru alegerile prezidenţiale din luna mai, că cei care au votat pentru a-l susţine în acest demers realizează şi că a fost un vot de despărţire deoarece Antonescu va trebui să renunţe la calitatea sa de membru PNL. Antonescu l-a propus pe preşedintele PNL, Ilie Bolojan, să îi conducă această campanie prezidenţială.

”Nu vreau să vă stric buna dispoziţie, dar realizaţi sper că acesta a fost şi ca un vot nu de excludere, sper, dar de despărţire. Pentru toate momentele extraordinare pe care le-am trăit împreună, vă mulţumesc, le cer iertare tuturor, nu puţini, celor pe care i-am supărat, nedreptăţit sau poate chiar mai mult”, a afirmat Crin Antonescu, după ce a fost votat în unanimitate drept candidat al partidului la alegerile prezidenţiale.

El a precizat că PNL are viitor pentru că are şi trecut.

”Sunt fericit să ducem această bătălie pentru că eu cred că Partidul Naţional Liberal - şi am crezut totdeauna - are viitor pentru că are trecut, are viitor pentru că are idei, are viitor pentru că falşii suveranişti de astăzi ar putea afla că acum exact 120 de ani, în 1905, un lider liberal scria un articol care se numea ”Prin noi înşine” şi care a făcut o doctrină care nu a fost izolare, care a fost dezvoltare pentru România”, a mai transmis Antonescu.

În finalul discursului, Crin Antonescu i-a propus lui Ilie Bolojan să îi conducă această campanie electorală.