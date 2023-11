Curtea de Apel Paris a refuzat miercuri predarea lui Paul-Philippe de România, condamnat la 3 ani si 4 luni in dosarul “Ferma Baneasa” pentru cumparare de influenta si complicitate la abuz in serviciu, invocând compunerea nelegală a completului de judecată din România printr-o decizie definitiva pronuntata in 17 decembrie 2020 de Completul de la Inalta Curte format din judecatorii Ionut Matei, Alina Ioana Ilie si Florentina Dragomir. Mai exact, instanța franceză a invocat faptul că unul dintre judecători nu ar fi depus jurământul la învestirea în funcție.

Potrivit unor surse, instanța franceză si-a depășit flagrant competențele atribuite prin decizia-cadru JAI 2002/584 privind mandatul european de arestare. Poate fi considerată o imixtiune în procedura de judecată a instanțelor din România.

Potrivit informatiilor aparute in spatiul public, judecatorii francezi au decis sa respinga cererea autoritatilor romane de extradare a lui Paul dupa ce au constatat ca acesta a fost judecat si condamnat de un complet nelegal. Mai exact, Curtea de Apel din Paris ar fi tinut cont de faptul ca judecatoarea Florentina Dragomir nu depusese juramantul de judecator, obligatoriu la inceperea activitatii. Cu alte cuvinte, judecatorii francezi au stabilit ca printul Paul al Romaniei si ceilalti inculpati din dosarul “Ferma Baneasa” au fost condamnati printr-o decizie data de un judecator aflat nelegal in functie (printre cei condamnati s-a numarat si avocatul Robert Rosu, tinut nevinovat aproape un an inchisoare, apoi achitat definitiv si eliberat in calea recursului in casatie). O situatie de nepermis intr-un stat cu adevarat de drept si care ar trebui indreptata de urgenta de autoritatile de la Bucuresti, prin anularea tuturor condamnarilor date de Florentina Dragomir si rejudecarea cauzelor.

Situatia judecatoarei Florentina Dragomir a fost dezvaluita de Lumea Justitiei, intr-un articol din 22 decembrie 2020.

Astfel, judecatoarea Florentina Dragomir (fost procuror) nu a depus niciodata juramantul de judecator, pe care legea o obliga sa-l depuna, la data numirii in functie prin decret prezidential. Tot legea prevede ca actele magistratului care nu a depus juramantul sunt nule de drept.

Potrivit art. 34 din Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor (actuala Lege 303/2022), daca magistratul numit in functie nu depune juramantul, functia lui este nula, impreuna cu toate actele pe care le indeplineste:

“(1) Inainte de a incepe sa-si exercite functia, judecatorii si procurorii depun urmatorul juramant: 'Jur sa respect Constitutia si legile tarii, sa apar drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei, sa-mi indeplinesc atributiile cu onoare, constiinta si fara partinire. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!' Referirea la divinitate din formula juramantului se schimba potrivit credintei religioase a judecatorilor si procurorilor si este facultativa.

Cine este mătușa din Germania care l-a condus pe Cătălin Cherecheș cu 200 de kilometri la oră spre locul arestării

(2) Refuzul depunerii juramantului atrage, de drept, nulitatea numirii in functie.

3) Juramantul se depune in sedinta solemna, in fata judecatorilor instantei sau, dupa caz, a procurorilor parchetului la care a fost numit judecatorul sau procurorul, dupa citirea actului de numire.

(4) Depunerea juramantului se consemneaza intr-un proces-verbal, care se semneaza de conducatorul instantei sau, dupa caz, al parchetului si de 2 dintre judecatorii sau procurorii prezenti, precum si de cel care a depus juramantul.

5) Depunerea juramantului nu este necesara in cazul transferului sau al promovarii judecatorului ori procurorului in alta functie”

Actuala judecatoare ICCJ Florentina Dragomir a fost initial procuror. La inceputul lui 2009, a vrut sa devina judecator si a facut cerere la CSM in acest sens. Prin hotararea Plenului CSM nr. 873 din 21 mai 2009, i s-a aprobat solicitarea, dispunandu-se:

“Propune Presedintelui Romaniei eliberarea din functie a doamnei Dragomir Florentina, procuror la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, si numirea acesteia in functia de judecator la Tribunalul Bucuresti, cu recunoasterea gradului profesional corespunzator curtii de apel incepand cu data de la care postul vacant de judecator va fi redistribuit in statele de functii...”

Rezulta fara echivoc ca Florentina Dragomir a fost eliberata din functia de procuror. Dupa care a urmat decretul prezidential de numire in functia de judecator. Astfel, prin Decretul nr. 1164 din 8 iulie 2009, presedintele Traian Basescu a decis: “Doamna Dragomir Florentina se elibereaza din functia de procuror la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si se numeste in functia de judecator la Tribunalul Bucuresti, incepand cu data de la care postul vacant de judecator va fi redistribuit in statele de functii si de personal ale Tribunalului Bucuresti, prin ordin al ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti”.

Se constata ca Florentina Dragomir nu a fost transferata din functia de procuror in cea de judecator, asa cum s-a intamplat in cazul altor magistrati care au trecut de la functia de ancheta la cea de judecata. In cazul Florentinei Dragomir, a avut loc o eliberare din functie, iar apoi o numire in functie prin act oficial.

Descinderi la Baia Mare după fuga lui Cătălin Cherecheș: Percheziții masive, cu polițiști și mascați - Cine e în vizorul autorităților

Art. 34 din Legea 303/2004, pe care l-am prezentat mai sus, impune imperativ ca la numirea in functie judecatorul sa depuna juramantul, sub sanctiunea nulitatii functiei in care a fost numita in lipsa acestuia. Alin. 5 al aceluiasi text de lege spune ca in cazul transferului din functia de procuror in cea de judecator, nu mai este necesar juramantul, dar numirea in functie obliga la depunerea lui sub sanctiunea nulitatii.

Verificand la CSM daca Florentina Dragomir a depus vreodata juramantul, Lumea Justiției a aflat urmatoarea informatie-bomba:

“Va comunicam ca in evidentele referitoare la cariera doamnei judecator Florentina Dragomir se regaseste numai juramantul depus de doamna judecator la numirea in functia de procuror la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti”.

Asadar, lipsa juramantului de judecator in cazul Florentinei Dragomir este motivul pentru care Curtea de Apel Paris a refuzat extradarea Printului Paul. Grav este insa ca in timp ce judecatorii francezi constata practic nelegalitatea comisa in dosarul judecat de Dragomir, in Romania hotararile judecatoresti pronuntate de aceasta continua sa isi produca efecte. Si nicio autoritate nu ia masuri pentru a indrepta abuzurile comise.

Sute de oameni au fost condamnati si aruncati in puscarii prin sentinte si decizii pronuntate de Florentina Dragomir, in calitate de judecator, fara a avea insa depus juramantul obligatoriu de judecator. In mod normal, asa cum precizam mai sus, intr-un stat cu adevarat de drept, unde drepturile omului sunt respectate, toate hotararile lui Dragomir ar trebui sa fie declarate nule, iar procesele in care aceasta a dispus condamnari, dar si achitari, sa fie rejudecate. Asta intrucat vorbim despre hotarari date de o judecatoare aflata nelegal in functie.

Cătălin Cherecheş, transferat în închisoarea din Munchen - Când ar putea fi EXTRĂDAT

Oferim in continuare cateva exemple dintre hotararile nelegale ale judecatoarei Florentina Dragomir. Si, atentie, vorbim despre hotarari date in dosare in care erau implicate personaje cunoscute opiniei publice, nu de cele care nu au avut parte de mediatizare, mult mai multe:

- hotararea din 20 iunie 2012, din dosarul “Trofeul Calitatii”, in care fostul premier Adrian Nastase a primit definitiv 2 ani inchisoare cu executare;

- hotararea prin care, in 30 ianuarie 2020, ICCJ a respins contestatia la executare formulata de fostul presedinte PSD Liviu Dragnea fata de condamarea politica dispusa in dosarul angajarilor fictive.

- decizia din octombrie 2016 prin care ICCJ a dispus condamnarea definitiva a lui Dorin Cocos, Gheorghe “Pinalti” Stefan, Dumitru Nicolae “Niro” si Gabriel Sandu in dosarul Microsoft.

- sentinta din 2015 de condamnare a fostului presedinte al Comisiei de control a activitatii SRI, deputatul Ion Stan, la 2 ani inchisoare cu executare .

- decizia definitiva din iunie 2020 prin care fosta sefa Parchetului Tribunalului Botosani Raluca Stancescu a fost condamnata la 6 ani si 10 luni inchisoare cu executare.

Decizie șocantă a justiției franceze: Prințul Paul scapă de închisoarea din România. Extrădarea a fost refuzată

Intre timp, cei condamnati prin hotararile de mai sus si-au executat pedepsele, astfel ca o desfiintare a deciziilor Florentinei Dragomir pe motiv ca aceasta nu avea juramant de judecator (o masura absolut obligatorie, din punctul nostru de vedere) ar reprezenta doar o reparatie morala pentru cei de mai sus.

Totusi, chiar si in prezent exista oameni care stau in puscarii in baza hotararilor nelegele date de judecatoarea fara juramant de judecator Florentina Dragomir. Am amintit deja despre inculpatii din Ferma Baneasa, trimisi la inchisoare de decizia completului ICCJ din care a facut parte Florentina Dragomir.

Un alt caz similar este cel al Elenei Udrea, aflata in detentie de aproape doi ani ca urmare a condamnarii din dosarul “Gala Bute”. Un caz in care sentinta de la fond de condamnare la 6 ani inchisoare, mentinuta in apel, a fost pronuntata de un complet din care a facut parte Florentina Dragomir. Practic, Elena Udrea se afla in prezent dupa gratii in baza unei hotarari profund nelegale pe motiv ca unul dintre judecatorii care au pronuntat-o nu avea depus juramantul obligatoriu de judecator. Ca sa nu mai amintim ca acelasi complet din care a facut parte Florentina Dragomir era nelagal si pentru ca nu era unul specializat in materia coruptiei, asa cum a stabilit CCR, nelegal fiind si Completul de 5 judecatori care a pronuntat decizia definitiva, intrucat nu toti membrii sai fusesera trasi la sorti.

Asadar, Elena Udrea a ajuns in puscarie dupa ce:

-a fost condamnata de o judecatoare ICCJ ce nu avea depus juramantul de judecator, obligatoriu conform legii (Florentina Dragomir);

-a fost condamnata de un Complet de 3 judecatori ICCJ, din care a facut parte si Florentina Dragomir, nelegal constituit intrucat nu era specializat in materia coruptiei;

-a fost condamnata de un Complet de 5 judecatori ICCJ nelagal constituit intrucat nu toti membrii sai au fost trasi la sorti;

-in dosarul Elenei Udrea a fost singura contestatie in anulare intemeiata pe nelegalitatea completelor care a fost respinsa de ICCJ.