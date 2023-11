În cadrul cercetărilor care se efectuează într-un dosar penal, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș, privind infracțiunile de trecere frauduloasă a frontierei de stat, favorizarea infractorului și fals privind identitatea, astăzi, 30 noiembrie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Maramureș au efectuat cinci percheziții domiciliare, în municipiul Baia Mare.

Activitățile au beneficiat de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Maramureș și al Serviciului Criminalistic Maramureș, a mai precizat Inspectoratul Județean de Poliție Maramureș.

Imediat după fuga primarului a fost deschis un dosar penal în acest caz. Inițial a fost deschis pentru trecere frauduloasă a frontierei, ulterior a fost notată o a doua infracțiune, cea de favorizare a infractorului, potrivit surselor citate de Realitatea PLUS.

CINE ESTE VIZAT ÎN PERCHEZIȚIILE FĂCUTE DUPĂ FUGA LUI CĂTĂLIN CHERECHEȘ

Potrivit Realitatea PLUS, perchezițiile vizează biroul fostului primar din Baia Mare, Cătălin Cherecheș, la domiciliul acestuia.

În același timp, descinderi au avut loc și la domiciliul șoferului lui Cherecheș, precum și la domiciliul șoferului de taxi care l-a trecut granița pe Cherecheș.

De asemenea, percheziții au avut loc și la domiciliul unui apropiat al lui Cătălin Cherecheș, un om de afaceri, potrivit informațiilor Realitatea PLUS.

Oamenii legii urmăresc să refacă filmul fugii din țară a primarului penal.

Cătălin Cherecheș a plecat în primele ore ale zilei de vineri, 24 noiembrie, înaintea aflării sentinței și după ce a transmis un scurt mesaj pe Facebook și un discurs transmis din incinta primăriei Baia Mare. El a fugit din țară cu taxiul, trecând Vama Petea cu buletinul vărului său. A fost condamnat definitiv la cinci ani de închisoare cu executare pentru luare de mită în formă continuată.

Cătălin Cherecheş, condamnat definitiv la cinci ani de închisoare pentru corupţie, a fost depistat şi reţinut, marţi, 28 noiembrie, de poliţiştii bavarezi., în Germania. El a fost găsit într-o maşină condusă de mătuşa sa, cu număr de înmatriculare în localitatea germană Neu Ulm.

Cherecheș a fost rănit la bărbie, după ce a opus rezistenţă când a fost prins de poliţiştii germani în Augsburg.

Cherecheş avea asupra sa 3.265 de euro, forinţi – echivalentul a aproximativ 150 de euro şi lei – echivalentul a 320 de euro.

Polițiștii germani au găsit asupra lui un buletin italian emis încă din anul 2022, semn că își planificase fuga în detaliu. Edilul a fost filat de mai bine de 24 de ore după ce și-a reactivat telefonul mobil cu două noi cartele cumpărate. Acesta avea asupra sa peste 3.000 de euro și urmărea să ajungă în Italia cu orice preț, acolo unde și-a creat legături puternice de afaceri cu mafia din sudul peninsulei. El a fost transportat și încarcerat în penitenciarul din Augsburg.

Mafia italiană din comuna Villa Literno, de lângă Napoli, are legături puternice de afaceri până în Maramureș. Presa locală din Baia Mare a publicat în 2014 un articol în care detalia afacerile baronilor italieni cu funcționarii români. Cătălin Cherecheș era deja primar din 2011.

În 2015, autoritățile italiene au arestat în Casal di Principe, un sat chiar de lângă locul unde urmărea să ajungă Cherecheș, 42 de mafioți. Carabinierii au descoperit un buncăr care era folosit pentru a ascunde mafioții fugari.

Prin aceste legături urmărea Cherecheș să ajungă în sânul mafiei napoletane. Edilul din Baia Mare avea asupra lui un act de identitate emis în Villa Literno, chiar lângă Napoli, încă din septembrie 2022, semn clar că edilul își planifica fuga de ani buni, iar actul l-ar fi obținut cu ajutorul mafiei napoletane.

Cherecheș ar fi intenționat să stea ascuns chiar în buncărul fugarilor de lângă Napoli. Primarul a fost prins în Germania, în orașul Augsburg după ce și-ar fi cumpărat două cartele noi și le-a activat în același telefon mobil pe care îl avea. Anchetatorii din Munchen au dat urmele sale și l-au prins.

Primarul a fost depistat alături de mătușa sa în timp ce gonea cu peste 200 de kilometri la oră pe autostradă. Au ajuns la o gară și au încercată să scape de mașina cu care circulau, însă a fost prins de polițiști. Cherecheș s-a opus încătușării, însă nu a mai putut scăpa. Polițiștii au găsit și peste 3.000 de euro și mai multe acte de identitate suspecte.

Edilul a crezut că scapă definitiv după ce a trecut cu buletinul vărului său pe la granița Petea cu Ungaria, imediat după ce s-a ales cu condamnarea de 5 ani.

Primele imagini cu mașina cu care Cătălin Cherecheș a părăsit România

Cătălin Cherecheș a fugit din țară vineri dimineață, 24 noiembrie 2023, la ora 7.49, prin Vama Petea, cu un taxi.

Un taximetrist, prieten cu Chereches, l-a transportat in Ungaria. Barbatul a povestit de unde l-a luat pe primar si cum a plecat acesta cu o altă mașină către Ungaria.

”Eu nu l-am dus cu taxiul, l-am dus cu altă mașină. Nu a fost programat absolut nimic, ca să merg încolo. A fost totul spontan. S-a întâmplat exact... Eu nu am știut ce se întâmplă și așa mai departe.

Eu nu am știut unde merge omul sau că vrea să plece sau ce vrea să facă. Eu nu veau să dau declarații pentru că o să fie o sută de mii de minciuni și nu vreau ca lumea să mă arate pe mine cu degetul pe stradă.

Vreau să fiu neutru în toată faza asta. Am dat declarații la Poliție, tot ce am avut de dat, și asta este! Nu l-am luat de acasă. L-am luat din altă parte. Am explicat la Poliție exact traseul și tot ce s-a întâmplat”, a declarat, la un post TV, șoferul care l-a dus la Satu Mare pe Cătălin Cherecheș.



Conform surselor Realitatea PLUS, ora prinderii primarului fugar este aproximativ între 7.45-07.50, marți, 28 noiembrie. Taximetristul care l-a preluat era de bună-credință, acesta nu-l știa pe Cherecheș și nu cunoștea nici situația acestuia. Nu este vorba despre o firmă de taxiuri ci despre o comandă de transport persoane, de pe o aplicație online.

În al treilea rând, Cătălin Cherecheș nu a fost prins luni, 27 noiembrie, așa cum se știa potrivit informațiilor prezentate public, ci marți, 28 noiembrie.

În același timp, Cherecheș și mătușa sa nu s-au despărțit atunci când au ajuns în zona gării. Femeia a încercat să tocmească un taximetrist, iar acesta a fost momentul în care Cherecheș a fost săltat de polițiștii bavarezi și BKA.

Un aspect important este reprezentat de faptul că, în această operațiune, Poliția bavareză nu a fost insotita de forțele speciale ale politiei, ci de Federal Criminal Police Office of Germany - Biroul Federal de Investigații Criminale din Germania. De altfel, toate activitățile de pe teritoriul Germaniei s-au derulat prin polițiștii bavarezi și BKA.

Un alt punct important legat de eficienta Poliției din Germania este că Poliția Română nu a fost anuntata dupa cateva ore de proceduri, așa cum au fost difuzate primele informații în presa din România, ci la aproape o oră după capturarea lui.

În cazul lui Cătălin Cherecheș, nu este vorba despre extrădare ci despre predare, pentru că este vorba despre un stat membru UE. Extrădarea se aplică pentru statele care nu sunt membre în Uniunea Europeană.

Cine este polițistul care l-a lăsat pe Cătălin Cherecheș să iasă din țară: "Spune că l-ar fi recunoscut exact. Are o mare experiență în serviciu, 20-21 de ani"





FILMUL CAPTURĂRII PRIMARULUI PENAL CĂTĂLIN CHERECHEȘ

1. Ora prinderii este între 7.45-07.50.

Taximetristul era de bună-credință, în sensul că nu-l știa pe Cherecheș și nici situația acestuia.

2. Nu era firmă de taxi, ci o comandă de transport persoane, de pe o aplicație.

3. Cătălin Cherecheș nu a fost prins luni, 27 noiembrie, ci marți, 28 noiembrie.

4. Nu s-au despărțit Cătălin Cherecheș și mătușa sa nu s-au despărțit. Femeia a încercat să tocmească un taximetrist, moment în care Cherecheș a fost săltat de polițiștii bavarezi și BKA.

5. BKA - Biroul Federal de Investigații Criminale din Germania

Toate activitățile de pe teritoriul Germaniei s-au derulat prin polițiștii bavarezi și BKA.

6. Poliția Română nu a fost anunțată după câteva ore de proceduri, ci la aproximativ o oră după capturarea lui Cătălin Cherecheș

7. În cazul Cherecheș nu este vorba despre extrădare, ci despre predare, fiind vorba despre un stat UE. Extrădarea se aplică pentru statele non-UE.

Sursa: Realitatea PLUS