Zațul de cafea este un neutralizator natural al mirosurilor neplăcute. Păstrarea zațului de cafea într-un castron pe blatul de bucătărie, fie că este uzat sau proaspăt, va ajuta la îndepărtarea mirosurilor și va da bucătăriei un miros plăcut de cafea.

Face față mirosurilor neplăcute care se ascund în bucătărie

Asta pentru că, spre exemplu, cafeina conține azot, un ingredient care are proprietăți de absorbție a mirosurilor. Oamenii de știință de la The City College of New York au descoperit că poate elimina chiar și mirosul de deșeuri de canalizare brută, așa că puteți paria cu siguranță că poate face față câtorva mirosuri neplăcute care se ascund în bucătăria dumneavoastră.

Plasarea câtorva linguri de cafea măcinată într-un recipient deschis în interiorul frigiderului va ține departe mirosurile rele și acolo.

Agent de curățare excelent

S-ar putea să fiți surprins să aflați că zațul de cafea este un agent de curățare excelent. Datorită texturii lor granuloase și a conținutului acid, puteți folosi zațul de cafea uzat pentru a curăța oalele și tigăile murdare.

Frecați vasele de gătit cu apă, detergent de vase și câteva linguri de zaț de cafea și veți observa că grăsimea și bucățile lipicioase se vor împotrivi mult mai puțin. Asigurați-vă că păstrați o lingură în plus pentru a vă curăța chiuveta și suprafețele, evitând contoarele de marmură poroasă sau orice alt loc predispus la pete sau zgârieturi.