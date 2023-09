În funcție de tradiție și istorie, un nume de familie poate dezvălui o mulțime de secrete despre trecut și despre implicația membilor familiei în evenimentele și transformările istorice și culturale. Anumite nume de familie s-au răspândit în domenii precum politica, arta, literatura sau tehnologia, așadar analizarea numelui tău poate oferi un indiciu cu privire la calitățile și aspirațiile familiei tale. În plus, numele de familie poate fi un indicator al valorilor și tradițiilor familiei tale, atât cele pe care le-ați păstrat de generații, cât și cele pe care le-ați creat în mod individual sau în mod colectiv.

Pentru a afla cifra familie, trebuie sa transformi literele din numele tau de familie in numere, folosind tabelul de mai jos.

Astfel, daca numele tau este POPESCU, identificam cifrele 7,6,7,5,1,3 si 3.

Aduna aceste cifre pana cand ajungi la un numar de o singura cifra. In cazul exemplului dat, avem 7+6+7+5+1+3+3 = 31; 3+1=4

Asadar cifra familiei POPESCU este 4.

Aceasta este energia MOSTENITA. Energia numelui tatalui tau ar putea fi mai puternica (fiindca il folosesti in fiecare zi si face parte din identitatea ta), insa ai mostenit energie si din partea mamei, asa ca poti calcula cifra si pentru numele ei „de fata”.

Cifra familiei 1

Menirea familiei tale pe aceasta lume este de a invata lectia independentei, a libertatii, dar si pentru a prelua controlul propriului destin. Tu, dar si membrii familiei tale, sunteti competitivi, va place sa fiti mereu pe primul loc si aveti mari sanse de succes.

Originalitatea are un rol esential pentru tine. Iti plac intotdeauna lucrurile diferite si vrei, cu orice pret, sa reusesti lucruri pe care alti oameni nu le-au putut face. Ai un potential mare pentru a lucra in domenii ce necesita creativitate fara limite.

Incearca sa te relaxezi mai des intrucat stresul iti poate provoca probleme la nivelul inimii. De asemenea, exista sanse sa ai ceva probleme si la nivelul ochilor.

Cifra familiei 2

Numele tau de familie tradeaza nevoia ta de a invata sa comunici cu oamenii, dar sugereaza si ca ar trebui sa ai mai multa rabdare si sa te apreciezi mai mult. Pentru tine conteaza intotdeauna si cele mai mici detalii si esti persoana care destine mereu controlul, indiferent de mediul in care te afli.

In momentele cele mai grele, dar si in cele mai fericite, intotdeauna vei avea familia alaturi. Cu totii puneti mare pret pe relatiile de familie.

Top 5 zodii care pretind că le pasă de tine. Cât de bine reușesc să disimuleze și ce șanse ai să-i prinzi cu minciuna

Esti hipersensibila si va trebui sa inveti sa te schimbi altfel risti sa ai probleme cu stomacul, sa dezvolti un ulcer sau chiar sa ai tensiunea prea mare.

Cifra familiei 3

Familia definita de cifra 3 invata despre dezvoltarea copiilor, despre fericire, prietenie, umor, aparente, iluzii, creativitate, frumusete, inocenta, comunicare si despre puterea cuvintelor. Aceasta familie s-a reunit pentru a invata cum sa comunice constructiv si onest. Exista ceva unic in legatura cu vocile din aceasta familie. Cu toate acestea, circumestantele pot crea o "tacere impusa", astfel incat anumite probleme nu pot fi discutate sau macar mentionate. Sentimentele implicate ajung inchise ca intr-o capcana, iar conversatia este atunci limitata la lucruri triviale, barfa, vorbe in vant.

Familia definita de cifra 3 poate sa pastreze aparenta unei familii fericite si prietenoase, dar atunci cand sentimentele membrilor sunt tinute in frau in loc sa fie liber exprimate in gura mare, membrii tind sa devina critici in legatura cu aparentele generale ale celorlalti si devin excesiv de preocupati de aparenta lor fizica ori de \"impresia\" generala pe care vor sa o faca.

Cei din aceasta familie se lupta pentru a se lua pe ei insisi in serios, dar si pe ceilalti; ei incearca sa isi ascunda criticile in spatele a ceea ce lor li se pare a fi simtul umorului. Acest lucru provine dintr-o vina care, in schimb, apare dintr-un subiect pe care ei cred ca nu il pot discuta. Membrii acestei familii schimba brusc subiectul discutiei, lucru care adeseori produce confuzie.

Zodiile în care se nasc cei mai mulți criminali în serie. Descoperire uluitoare: doar 4 nativi din horoscop apar pe listă

Atunci cand isi permit lor insisi sa se vindece de ranile trecutului, cei din familia guvernata de cifra 3 au cel mai mare potential de a experimenta bucuria pura si o prietenie profunda - si sa dezvolte o forma de comunicare ce este bazata pe onestitate si spontaneitate. Creativitatea fara restrictii si conversatia care vine din inima ii permit acestei familii sa straluceasca la propriu.

Cifra familiei 4

Familia definita de cifra 4 s-a reunit in lume pentru a invata despre succes - prin efort, munca grea, ordine, toleranta, detalii si prin depasirea limitelor. Aceasta familie are tendinte care pot parea ciudate si neobisnuite; dar cu toate acestea, membrii ei tind sa fie foarte seriosi in ceea ce priveste modul in care abordeaza viata. Ei vor adeseori cele mai noi gadgeturi si sunt fascinati de mecanica, de tehnologie si de aproape orice lucru. Seriozitatea lor in ceea ce priveste aspectele legate de sfera profesionala, de munca, este cel mai remarcabil si vizibil lucru la ei, indiferent cat de excentrici si de relaxati incearca sa fie.

Aceasta familie guvernata de cifra 4 a mostenit o energie ce ii face sa fie cu picioarele pe pamant, lucru care i-a facut sa lupte pentru a avea succes in orice domeniu in care se implica. Membrii acestei familii cred ca exista un mod "adecvat" de a face lucrurile, iar modul lor ESTE si modul adecvat de a rezolva totul. Ei au nevoie de un stil de viata care sa fie contruit in jurul locului de munca, al sferei profesionale, in jurul rutinei, prudentei, autodisciplinei, eficientei, atentiei la detalii si rezultatelor pozitive.

Dificultatile sociale apar atunci cand acesti membri devin iritati si enervati de cei care nu impartasesc etica lor puternica legata de munca si profesie. Singuratatea este resimtita uneori de majoritatea membrilor ai familiei guvernate de cifra 4 si, pentru a contracara acest lucru, ei trebuie sa reduca tendinta de a-i judeca pe altii prin prisma nivelului propriu de productivitate. De asemenea, ca sa scape de singuratate, ar trebui sa ia parte in mod liber si cat mai frecvent la acele parti nestructurate si mai usoare ale vietii.

Cifra familiei 5

Familia guvernata de cifra 5 stie ce este libertatea si este pasionata de experiente noi, aventura, diversitate, schimbare, prezenta, sexualitate si prezenta fizica. Aceasta poseda o prezenta fizica memorabila, rar trecand nevazuta. Atitudinea, credintele, temperamentul si ocupatiile, difera de la un membru la altul, rar reusind sa gasesti ceva asemanator la toti membri familiei. Fiecare dintre membri familiei are un punct de vedere asipra lumii si definesc succesul si fericirea in maniere diferite.

Cele 5 zodii care iubesc nebunește dar sunt dezamăgite frecvent

Desi este valabil la majoritatea familiilor, cea definita de cifra 5 este intradevar cea mai diversificata. Membri acesteia invata repede ce inseamna toleranta si de multe ori ii incurajeaza pe ceilalti sa fie ei insisi. Chiar daca se intampla sa stea departe unii de ceilalti pentru mult timp, membri familiei aflate sub guvernarea ciferi 5 sunt foarte strans legati sentimental. Uneori, le este greu sa realizeze ca oamenii, locurile si obiceiurile se schimba in timp, se adapteaza sau evolueaza.

Membri acestei familii sunt foarte sensibili cand vine vorba de oricare membru din familie dar, cu toate astea, exista tensiuni puternice cand vine vorba despre opinii si sentimente tinute ascunse. Daca ar reduce din stres familia aflata sub semnul cifrei 5 ar putea sa nu mai treaca prin stari tensionate, care nu aduc decat dezavantaje. Stresul acestei familii vine din temerile ascunse, lipsa de libertate, relatii apasatoare, judecata nedreapta si plictiseala.

Cifra familiei 6

Familia aflata sub semnul cifrei 6 invata zi de zi despre loialitate, familie, probleme ale caminului, dragoste, educatie, vindecare, judecata, extreme si balanta. Principalele doua lucruri importante pentru familia 6 este chiar familia si loialitatea. Aceasta responsabilitate atarna greu pe umerii fiecarui membru al familiei, iar uneori intervin tensiuni puternice intre membri.

Toti isi doresc sa obtina ce este mai bun in viata, dar deciziile sunt de multe ori propriile dorinte pe care le au de la viata sau se transmit pe cale ierarhica, din generatie in generatie, scrie Feminis. Copiii se pot simti responsabili fata de parintii lor din adolescenta si chiar pana dupa moartea parintilor. Viata se invarte in jurul casei si a prietenilor.

Cele mai zgârcite zodii: ar mânca și pietre pentru a pune banii la saltea. Horoscopul lăcomiei

De regula, gospodaria familiei 6 este una primitoare, unde te poti simti bine, te poti distra, poti invata si te poti vindeca de anumite stari neplacute incarcandu-te cu energie pozitiva. Daca ar fi o familie mai putin stresata, nu ar mai avea de-a face cu alergii si boli ale urechilor, nasului, gatului, plamanilor sau sanilor. Stresul acestei familii vine de la balanta nepotrivita intre putere, obsesie, vina si dictatura.

Cifra familiei 7

Acesti oameni au ajuns sa faca parte din aceeasi familie pentru a putea invata despre spiritualitate, sine, introspectie, reflectie, intimitate, secrete, demnitate, critica, snobism si pentru a se inhama la cautarea perfectiunii.

Exista, de regula, secrete in familia guvernata de cifra 7, dintre care multe nu ar trebui tinute ascunse. Membrii familiei vor sa isi pastreze demnitatea cu orice pret si simt adesea ca ar fi o rusine sa lase unele adevaruri sa iasa la iveala. Sunt discreti si merg pana in panzele albe pentru a-si pastra intimitatea. Este o problema care apare din teama de a fi vazuti drept mai putin decat perfecti. De aici apare o familie de oameni ingrijorati care sufera de dureri de cap si, uneori, chiar de paranoia. Desi nu suporta sa fie criticati, tind sa ii analizeze la sange pe cei din jur. Daca se simt confortabil cu drumul pe care l-au ales, familiile guvernate de cifra 7 pot atinge un nivel de perfectiune care ii transforma in surse valoroase de intelepciune.

Interesul pentru stiinta, religie, spiritualitate, filosofie si tehnologie se traduce printr-o biblioteca enorma. Acesti oameni sunt ganditorii spectrului numerologic, insa trebuie sa invete ca daca se izoleaza, nu vor realiza mare lucru. Trebuie sa invete sa isi exprime sentimentele cu pasiune, asa cum fac cu gandurile, pentru a scapa de singuratatea care ii bantuie adesea. In plus, trebuie sa inteleaga ca organismul uman, cu tot cu reactiile lui jenante, este o parte a perfectiunii vietii. Vor reduce astfel din stresul provocat de energia acestei cifre, crescand sansele de a scapa de insomnie, migrene si probleme digestive. Stresul acestei familii este cauzat de pesimism, lipsa de toleranta, griji, rusine si tendinta de a-si imagina tot ce e mai rau.

Cifra familiei 8

Aceasta familie s-a format pentru a invata despre puterea pe plan material, despre bogatie, toleranta, dragoste, generozitate si intelegere. Sunt adesea concentrati asupra statutului social si asupra succesului in general. Sunt dispusi sa munceasca mult pentru a obtine ce isi doresc. Daca nu au propria afacere, tind catre industriile traditionale, unde isi pun puternic amprenta si vor sa castige cat mai mult posibil.

Daca se intampla sa le fie amenintata reputatia, apar tensiuni, la fel ca atunci cand se pune prea mult accentul pe bani, job sau prestigiu. Si totusi, nefericirea lor apare atunci cand ignora nevoia lor autentica de a le avea pe toate. Trebuie sa gaseasca un echilibru in care roadele muncii lor pot fi obtinute, savurate si impartasite, in loc sa le foloseasca drept simbol al statutului. Vor sa fie luati in serios, iar asta pot obtine prin recunoasterea meritelor celor din jur si prin planificare atenta. Vor calitate pe toate planurile, inclusiv in ce priveste relatiile amoroase.

Zodii și mitologie: ce ființă fantastică ești în funcție de semnul tău astrologic

Reducand stresul generat de energia cifrei 8 ii scapa de dureri de cap, constipatie, reumatism, depresie si afectiuni ale incheieturilor, dintilor si oaselor. Cand se confrunta cu o afectiune, membrii acestei familii ar trebui sa consulte si un al doilea medic sau chiar sa ceara o a treia parere, intrucat sunt predispusi la diagnosticare gresita si tratamente nepotrivite. Stresul acestei familii vine din negarea furiei, teama de scandal si sentimentul de vina atunci cand nu e cazul, iar toate acestea apar ca urmare a accentului pus pe aspectele materiale, financiare.

Cifra familiei 9

Scopul acestei familii este acela de a invata despre realitate, dragoste, puterea si scopul emotiilor (energiei feminine), generozitate, pace, umanitate, libertate si capacitatea de a lasa lucruri in urma. Este o familie haotica, in care rareori exista o ierarhie sau vreo planificare atenta. Desi pot fi invatate multe lectii din planificare, familia guvernata de cifra 9 este mai flexibila decat oricare alta. Accidente apar mai des decat boli in acest grup. Inceputuri si sfarsituri neasteptate au loc simultan, iar viata de familie este adesea un rollercoaster emotional.

Cifra 9 contine energiile tuturor celorlalte cifre, de la 1 la 8 (intrucat 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 36, iar 3 + 6 = 9), ceea ce explica nu numai diversitatea acestei familii, dar si faptul ca lasa impresia ca le-ar sti pe toate. Sunt sociabili si lupta pentru ideile in care cred. Este o tendinta care contribuie la existenta lor haotica, intrucat impartasesc o varietate de idei, dintre care unele se bat cap in cap. Sunt plini de compasiune si au o mare dorinta de a intelege, insa personalitatea lor se poate modifica drastic pe parcursul vietii. Simt nevoia sa isi exprime neaparat sentimentele, asa ca trebuie sa invete cand si cum sa o faca. Se iubesc mult si nu le place sa se joace cand vine vorba de sentimente. Sunt o familie in adevaratul sens al cuvantului si in acelasi timp sunt capabili sa fie indivizi de sine statatori.

Reducerea stresului in aceasta familie ii fereste de boli dintre cele mai variate, fiindca sunt predispusi la aproape orice afectiune ti-ar putea trece prin minte, tocmai prin prisma caracterului special al cifrei 9. Trebuie sa fie mai degraba atenti la accidente care le-ar putea afecta sanatatea. Stresul acestor indivizi este cauzat in special de resentimente - rezultatul tendintei lor de a nu-si exprima trairile, nemultumirile si nu numai.

3 zodii norocoase vor începe un nou capitol al vieții lor în luna octombrie. Favoritele astrelor la început de toamnă