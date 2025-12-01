Chinezul care a intonat Imul României de Ziua Națională VIDEO

Imnul, probabil cel mai important simbol al unei țări, reprezintă pentru mulți un motiv de mândrie. Însă, mai puțin obișnuit este ca un străin să îl intoneze. Cum este și cazul baritonului chinez Fang Shuang, care a cântat „Deșteaptă-te Române!” alături de soprana Felicia Filip.

Născut pe 19 Februarie în orașul chinez Qingdao, Fang Shuang și-a început parcursul muzical studiind pianul între vârsta de 5 și 11 ani.

În anul 2005, Fang Shuang a venit în România, urmându-și părinții. În același an, a început să studieze canto în particular sub îndrumarea profesoarei Zhou Cuncun.

Un an mai târziu, în 2006, și-a început studiile academice la Universitatea Națională de Muzică din București, la clasa domnului Ionel Voineag, cu Andreiana Geamănă-Roșca la acompaniament.

În 2012, a absolvit masterul, secția canto clasic, deși pasiunea sa se îndreaptă și către romanțe, pe care le consideră muzică de calitate.

Din anul 2013, Fang Shuang a devenit solistul principal al Operei Comice pentru Copii, dedicându-se carierei artistice.

În 2017 a participat la emisiunea ,,Românii au Talent”, unde a interpretat melodia ,,Copacul” în preselecție, obținând Golden Buzz de la Pavel Bartoș și Smiley. În semifinală a interpretat ,,De-ai fi tu salcie la mal”, iar publicul român l-a ales ca  prim finalist. În finală a interpretat melodia ,,Of, inimioară!”, obținând locul 3.

Fang iubește țara noastră, considerând-o ,,a doua lui casă” și nu ezită să spună acest lucru la fiecare apariție TV pe care o are.