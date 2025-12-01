Născut pe 19 Februarie în orașul chinez Qingdao, Fang Shuang și-a început parcursul muzical studiind pianul între vârsta de 5 și 11 ani.

În anul 2005, Fang Shuang a venit în România, urmându-și părinții. În același an, a început să studieze canto în particular sub îndrumarea profesoarei Zhou Cuncun.

Un an mai târziu, în 2006, și-a început studiile academice la Universitatea Națională de Muzică din București, la clasa domnului Ionel Voineag, cu Andreiana Geamănă-Roșca la acompaniament.

În 2012, a absolvit masterul, secția canto clasic, deși pasiunea sa se îndreaptă și către romanțe, pe care le consideră muzică de calitate.

Din anul 2013, Fang Shuang a devenit solistul principal al Operei Comice pentru Copii, dedicându-se carierei artistice.

În 2017 a participat la emisiunea ,,Românii au Talent”, unde a interpretat melodia ,,Copacul” în preselecție, obținând Golden Buzz de la Pavel Bartoș și Smiley. În semifinală a interpretat ,,De-ai fi tu salcie la mal”, iar publicul român l-a ales ca prim finalist. În finală a interpretat melodia ,,Of, inimioară!”, obținând locul 3.

Fang iubește țara noastră, considerând-o ,,a doua lui casă” și nu ezită să spună acest lucru la fiecare apariție TV pe care o are.