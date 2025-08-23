Potrivit unor diplomați europeni, China este pregătită pentru un astfel de pas, cu condiția ca forțele de menținere a păcii „să fie desfășurate pe baza unui mandat al Organizației Națiunilor Unite (ONU)”. În martie, guvernul chinez a exclus posibilitatea de a-și trimite trupele în Ucraina.

„Există riscul ca China să se angajeze în principal în spionaj în Ucraina și, în cazul unui conflict [reînnoit], să adopte o poziție clar pro-rusă, mai degrabă decât una neutră”, a declarat un diplomat de rang înalt al UE, familiarizat cu discuțiile. Alți oficiali ai UE consideră că implicarea țărilor din sudul lumii, inclusiv a Chinei, în furnizarea de garanții de securitate către Kiev ar putea spori legitimitatea unei posibile desfășurări de misiuni de menținere a păcii.

Anterior, președintele Volodimir Zelenski a declarat că Kievul nu va fi de acord cu participarea Beijingului la acordarea de garanții de securitate pentru Ucraina după încheierea agresiunii rusești. Potrivit acestuia, China, fiind semnatară a Memorandumului de la Budapesta, nu a oferit sprijin Kievului la începutul războiului, ci, dimpotrivă, a ajutat Kremlinul prin „deschiderea pieței dronelor”.

De la începutul invaziei rusești în Ucraina, Beijingul a sprijinit Moscova prin cumpărarea de petrol în valoare de miliarde de dolari și furnizarea de componente pentru arme de precizie și bunuri cu dublă utilizare. Ambele părți își prezintă parteneriatul ca fiind „fără frontiere”, deși China susține că este neutră în războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

În aprilie, Ucraina a anunțat că mai mulți cetățeni chinezi care au luptat de partea Moscovei au fost capturați pe front. Beijingul a răspuns declarând că nu și-a trimis trupele în Ucraina.

La sfârșitul lunii martie, purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun, a declarat că Beijingul nu are nicio intenție de a se alătura unei potențiale misiuni de menținere a păcii în Ucraina, ca parte a unei „coaliții a celor dispuși”. Înainte de aceasta, surse din Welt am Sonntag au relatat că oficialii chinezi s-au consultat cu oficialii europeni cu privire la atitudinea lor față de participarea Chinei la acest efort.