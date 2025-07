Primarul Timișoarei s-a „introdus” în delegația oficială a președintelui Nicușor Dan pentru Germania, deși, oficial, nu deține absolut nicio funcție în Guvern. Primarul neamț al Timișoarei susține că este „pasiunea vieții” lui să promoveze România peste hotare.

„S-o zicem pe șleau: România nu are cea mai bună imagine în lume. Este pasiunea vieții mele să promovez România așa cum am cunoscut-o eu, la Timișoara și nu numai. Mă bucur că președintele Dan înțelege cât de important e rolul orașelor în politica externă. Sunt entuziasmat că s-a înconjurat azi cu o delegație de top, cu miniștri de resort care știu despre ce vorbesc”, a transmis Dominic Fritz.

De când sunt primar al Timișoarei, de 5 ani, încerc să plasez orașul pe harta diplomatică a Europei și a lumii. Când am fost Capitala Europeană a Culturii în 2023, am călătorit la Paris, Lisabona, Berlin, Viena, Bruxelles și alte orașe să povestesc despre cât de grozavă este România. Am reușit atunci să-l conving pe Președintele Germaniei, pe care l-am revăzut azi, să viziteze Timișoara în 2023 (lucru pe care nu l-am reușit cu cel care atunci a fost președintele României, care n-a pus piciorul în oraș de când am fost ales primar în 2020).