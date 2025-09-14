Cercetătorii confirmă pentru prima dată agentul patogen al primei pandemii din lume

Pentru prima dată, cercetătorii au descoperit dovezi genomice directe ale bacteriei care a provocat Ciuma lui Iustinian — prima pandemie înregistrată din lume — în regiunea est-mediteraneană, unde epidemia a fost descrisă pentru prima dată acum aproape 1.500 de ani.

Descoperirea revoluționară, realizată de o echipă interdisciplinară de la Universitatea din South Florida și Universitatea Florida Atlantic, împreună cu colaboratori din India și Australia, a identificat Yersinia pestis, microbul care cauzează ciuma, într-o groapă comună de la orașul antic Jerash, Iordania, aproape de epicentrul pandemiei.

Această descoperire leagă definitiv agentul patogen de Ciuma lui Iustinian, marcând prima pandemie (541–750 d.Hr.), și rezolvă unul dintre misterele de lungă durată ale istoriei.

Ciuma lui Iustinian face victime și azi în întreaga lume, deși a apărut acum 1.500 de ani

Secole întregi, istoricii au dezbătut cauzele epidemiei devastatoare care a ucis zeci de milioane de oameni, a remodelat Imperiul Bizantin și a schimbat cursul civilizației occidentale. În ciuda dovezilor circumstanțiale, proba directă a microbului responsabil a rămas până acum evazivă — o piesă lipsă în povestea pandemiilor.

Două lucrări publicate recent oferă aceste răspunsuri mult căutate, oferind noi perspective asupra unuia dintre cele mai importante episoade din istoria umanității.

Descoperirea subliniază și relevanța actuală a ciumei: deși rare, cazurile de Y. pestis continuă să apară în întreaga lume. În iulie, un locuitor al nordului Arizonei a murit din cauza ciumei pneumonice, cea mai letală formă de infecție cu Y. pestis, marcând prima astfel de fatalitate în SUA din 2007, iar săptămâna trecută, o altă persoană din California a fost testată pozitiv pentru boală.

Continuarea pe Adevarul.