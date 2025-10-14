Cele patru zodii care trag lozul cel mare la loteria astrelor. Viața lor amoroasă se schimbă în a doua jumătate a lunii octombrie

Se anunță o perioadă extrem de interesantă pentru patru zodii din horoscop. De la mijlocul lunii octombrie astrele le pregătesc surprize romantice celor născuți sub aceste semne zodiacale și asta pentru că tranzitele planetare semnificative, Luna Nouă în Balanță și schimbările de energie astrală vor impulsiona relațiile existente să atingă noi niveluri. Astfel, pentru acești nativi este momentulu ideal pentru întâlniri semnificative și conexiuni care contează.

Balanță

Intrarea lui Venus în Balanță aduce armonie și șarm în relații. Pentru cei care au fost într-o etapă de nesiguranță sentimentală, se deschide o perioadă în care echilibrul emoțional și sinceritatea se regăsesc. Relaţiile vechi se pot reîntâlni, iar cei singuri pot simți atracţie faţă de cineva care întruchipează idealurile lor de partener.

Scorpion

La începutul sezonului Scorpionului, intensitatea emoţiilor devine motorul relaţiilor. Semnul este favorizat să comunice mai profund și să integreze vulnerabilitatea. Pentru mulţi scorpioni, acest lucru înseamnă întâlniri care schimbă perspectiva, conexiuni adevărate și transformări în viața amoroasă.

Fecioară

Fecioarele își vor descoperi inimile deschise în mod neașteptat. De regulă meticuloase și controlate în relații, ele pot simți o dorinţă de a lăsa deoparte precauţiile și de a se lăsa influențate de magia momentului. Luna Nouă din Balanță le stimulează să aibă curaj, să iasă din tipare, să permită conexiunilor să crească natural, fără să insiste pe perfecțiune.

Pești

Peștii vor trăi experiențe intense, visătoare şi romantice. Energia introspectivă a astrelor îi aduce mai aproape de suflete sensibile şi compatibile, fie că este vorba de relații existente sau noi conexiuni. Empatia le va fi aliat, iar atmosfera se va încărca de tandrețe, sinceritate și momente memorabile, potrivit sursei. 