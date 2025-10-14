Balanță

Intrarea lui Venus în Balanță aduce armonie și șarm în relații. Pentru cei care au fost într-o etapă de nesiguranță sentimentală, se deschide o perioadă în care echilibrul emoțional și sinceritatea se regăsesc. Relaţiile vechi se pot reîntâlni, iar cei singuri pot simți atracţie faţă de cineva care întruchipează idealurile lor de partener.

Scorpion

La începutul sezonului Scorpionului, intensitatea emoţiilor devine motorul relaţiilor. Semnul este favorizat să comunice mai profund și să integreze vulnerabilitatea. Pentru mulţi scorpioni, acest lucru înseamnă întâlniri care schimbă perspectiva, conexiuni adevărate și transformări în viața amoroasă.

Fecioară

Fecioarele își vor descoperi inimile deschise în mod neașteptat. De regulă meticuloase și controlate în relații, ele pot simți o dorinţă de a lăsa deoparte precauţiile și de a se lăsa influențate de magia momentului. Luna Nouă din Balanță le stimulează să aibă curaj, să iasă din tipare, să permită conexiunilor să crească natural, fără să insiste pe perfecțiune.

Pești

Peștii vor trăi experiențe intense, visătoare şi romantice. Energia introspectivă a astrelor îi aduce mai aproape de suflete sensibile şi compatibile, fie că este vorba de relații existente sau noi conexiuni. Empatia le va fi aliat, iar atmosfera se va încărca de tandrețe, sinceritate și momente memorabile, potrivit sursei.