Rugaciuni puternice de Sfantul Gheorghe grabnic ajutatoare

Sfinte Mare Mucenice, ai vietuit dupa vrednicia numelui tau. Ai luat pe umerii tai Crucea lui Hristos si ai lucrat pamantul cel intelenit de inselarea diavoleasca. Ai stat in slava inaintea scaunului Celui Ce le stapaneste pe toate. Fa-te acum mijlocitor al nevoilor noastre! Ingradeste-ne pe noi, nevrednicii, cu rugaciunile tale. Fii izbavitor al celor robiti de pacate, ocrotitor al saracilor, doctor al bolnavilor. Fii indrumator al celor rataciti in intunericul acestei lumi. Izbaveste-ne, ca un milostiv, din toata nevoia. Si alunga tulburarea pacatelor si a primejdiilor de multe feluri. Si ne invredniceste pentru rugaciunile tale, sa fim si noi buni cultivatori ai pamantului vietii noastre!

Cea mai longevivă familie din lume mănâncă în fiecare zi această supă. Ingredientele care-i mențin tineri

Sfinte Mare Mucenic, ajuta-ne!

Sfinte Gheorghe, cu inima ta mereu atenta fata de altii, cu sufletul tau treaz, tu veneai in ajutorul sufletelor aflate in stramtorare. Vezi, Sfinte Gheorghe, cum drumul meu este aspru, greu, uneori dureros. Sustine-mi curajul impotriva descurajarii care ma pandeste. Sa se deschida ochii spre Lumina. Pentru ca eu sa pot intrezari Iubirea nemarginita a Tatalui meu care ma asteapta si pe care sa-l iubesc.

Sfinte Gheorghe, fara teama de chinuri si de moarte in fata puterilor acestei lumi, tu ai laudat maretia Dumnezeului crestinilor si ai distrus idolii. Si astazi, ni se propun mai degraba idoli spre slujire in loc sa-l adoram pe adevaratul Dumnezeu. Ajuta-ne sa rezistam atractiei acestor false divinitati pentru a ne incredinta si darui Tatalui nostru si Mantuitorului nostru, Hristos.

Amin!

Mituri vs. Realitate: De ce nu este bine să faci baie după ce ai mâncat?

Rugaciuni puternice de Sfantul Gheorghe pentru implinirea de dorinte

O, luptatorule si biruitorule, mare Sfinte Gheorghe, in nevoie si in nenorociri grabnic ajutator si cald sprijinitor, iar celor intristati bucurie nespusa, primeste de la mine (se spune numele) aceasta rugaminte a smeritului tau rob.

Pazeste-ma in lumea aceasta si in cea de apoi, de tot necazul si ispita, de boala si nenorocirea. Ajuta-ma pe mine si pe familia mea in (se spune problema). Iti multumesc Sfinte Gheorghe si Te cinstesc pe Tine si Te preamaresc in veci.

Amin!

Rugaciuni puternice de Sfantul Gheorghe pentru iertarea pacatelor

Ca un izbavitor al celor robiti si celor saraci folositor, neputinciosilor doctor, conducatorilor ajutator, Purtatorule de biruinta, Mare Mucenice Gheorghe, roaga pe Hristos Dumnezeu sa mantuiasca sufletele noastre!

Tu, Mare Mucenic Gheorghe, care impreuna cu cei fara de trup esti si toate le cunosti din timp si carele de purtatorii de nevointa esti cinstit, miluieste-ne pe noi pacatosii.

Vino, Sfante Gheorghe si lumineaza mintea mea, pentru ca sa cunosc eu pacatele ce le-am savirsit; misca inima mea ca sa ma hotarasc si sa ma indrept; ajuta necredintei si slabiciunei mele si scapa-ma cu harul tau de pacatele cele trupesti si sufletesti.

Totdeauna numele tau arata inaltimea randuielilor tale, caci dupa chemarea lui Dumnezeu, te-ai aratat cu cuviinta slujitor vrednic al Cuvantului, Dumnezeu-Omului; de aceea cu laude te fericim pe tine Sfante Gheorghe, care ai trecere in fata lui Dumnezeu Tatal.

Binecuvanteaza-ne pe noi si fa rugaciunile noastre sa fie de folos.

Amin!

Adevăr sau simplu mit: Poţi să faci meningită dacă ieşi afară cu părul ud când e frig?