Taifunul Muifa este cel de-al 12-lea ciclon care loveşte China continentală anul acesta, iar autorităţile se aşteaptă să fie cel mai puternic de până acum. Sute de zboruri au fost deja amânate, în timp ce zonele de coastă se pregătesc de furtună.

China\"s Zhejiang has upgraded its typhoon #emergency . It is expected to make landfall from afternoon to night of Sept 14. #typhoon #muifa #China pic.twitter.com/MlUNXxRDoG

Și traficul feroviar a fost întrerupt, iar activitatea a două dintre cele mai mari porturi din lume a fost suspendată. Aproximativ 7.400 de nave comerciale au căutat adăpost în porturi. De asemenea, într-un oraş aflat la sud de Shanghai, școlile au fost închise.

Specialiștii chinezi spun că taifunul Muifa ar putea fi cel mai puternic ciclon din ultimul deceniu. Meteorologii susţin că taifunul s-a format din cauza vremii neobişnuit de calde din acest an şi a temperaturilor ridicate din Marea Chinei de Est.

Typhoon In-fa hit China’s east coast south of Shanghai on Sunday after people living near the sea were evacuated, airline flights and trains were canceled and the public was ordered to stay indoors. pic.twitter.com/Y9lz0fd5GA