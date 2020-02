Cei doi romani suspecti de coronavirus, din Italia si Spania, au primit rezultatele analizelor

Au venit analizele celor doi romani suspecti de coronavirus.

Românul din Italia, angajat al unui hotel din Roma, a intrat în contact cu doi turişti din China și a fost spitalizat, dar analizele au ieșit negative. Un alt român care locuiește în Spania a călătorit recent în China și a fost internat la un spital de boli infecțioase după ce a revenit în țară. Nici analizele acestuia nu au dovedit prezența coronavirusului.

Un barbat in varsta de 42 de ani de nationalitate roman a fost suspect de coronavirus. El lucreaza la un hotel si a intrat in contact cu turisti chinezi bolnavi de coronavirus.

Marian C. a stat in carantina si a fost dus la spital pentru multiple teste.

Autoritatile din Italia au anuntat ieri doua cazuri de coronavirus confirmate, primele din aceasta tara. Ambii sunt turisti chinezi din Wuhan care se aflau de zece zile in Italia.

Barbatul din Romania lucreaza la un hotel din Tivoli. Dupa ce s-a simtit rau el a mers la un spital din localitatea care se afla la doar 30 km de Roma, avand simptome de gripa. El a fost cel care i-a avertizat pe medici ca a lucreaza la hotelul in care au fost cazati si cei doi turisti chinezi care au fost identificati cu coronavirus.

In situatia data, autoritatile din Italia l-au plasat in carantina la spitalul Spallanzani deoarece spitalul din Tivoli nu dispunea de aparatura necesara pentru toate testele si controalele la care urmeaza sa fie supus, conform protocolului.



Ieri, directorul Spitalului Spallanzani, Giuseppe Ippolito a anuntat cele doua cazuri confirmate de coronavirus dar a dat asigurari ca populatia nu e supusa riscurilor in acest moment si ca persoanele care mai sunt infectate vor fi identificate rapid. In plus, cazurile depistate au fost izolate.

Un alt român, de 37 de ani, din Spania, este a fost si el internat într-un spital din Ciudad Real, fiind suspect de infecție cu noul virus.

Românul din Spania a călătorit, de curând, în China.

Autoritățile din Spania au intrat în alertă joi și au activat protocolul necesar după ce românul a prezentat simptomele la întoarcerea din China, conform El Digital.