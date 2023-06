Căpitanul Jamie Frederick de la Paza de Coastă americană a declarat că un submersibil turistic de mare adâncime, în care se aflau cinci persoane, a dispărut în apropierea epavei Titanicului și mai are aproximativ 40 de ore de aer respirabil.

Conform declarațiilor oficialului american, eforturile de salvare aeriană și navală în apropierea sitului din Atlanticul de Nord nu au avut succes. Contactul cu submersibilul unicat în lume s-a pierdut duminică, la scurt timp după o oră și 45 de minute de la plecare. La bordul acestuia se află cinci persoane, inclusiv un miliardar britanic, iar rezervele de oxigen sunt suficiente pentru 96 de ore, conform informațiilor furnizate de BBC și Reuters.

Operațiunea de salvare implică nave și avioane americane și canadiene, agenții guvernamentale, marinele militare ale celor două țări și companii comerciale specializate în scufundări la mare adâncime.

În cadrul unei conferințe de presă de luni, 19 iunie, contraamiralul John Mauger a spus că Garda de Coastă a SUA lucrează „cât mai mult posibil” pentru a localiza submarinul.

„O căutare marină frenetică este în desfășurare pentru un submersibil turistic dispărut, care nu a fost văzut de când s-a lansat”, a spus oficialul american, adăugând că Garda de Coastă a fost anunțată despre dispariția sa în după-amiaza zilei de duminică 18. Iunie.

„Lucrăm cât mai mult posibil pentru a pune în aplicare toate bunurile pentru a încerca să găsim submersibilul. Am început imediat să mobilizăm forțe pentru a căuta atât suprafața apei, din aer, cât și pentru a detecta orice nave sub apă. Am efectuat o căutare cuprinzătoare pentru a găsi acești oameni”, a mai spus contraamiralul.

Mica navă dispunea de cinci locuri, inclusiv un pilot și un „expert”, precum și trei clienți care au plătit bani frumoși pentru călătorie. Unul dintre acei clienți este miliardarul britanic Hamish Harding, potrivit fiului său vitreg. De asemenea, alși doi miliardari, tată și fiu din Marea Britanie se aflau și ei la bordul submersibilului dispărut, a confirmat familia acestora. Shahzada Dawood, în vârstă de 48 de ani, și fiul său Sulaiman Dawood, în vârstă de 19 ani, se aflau pe vasul dispărut, iar cei dragi au lansat o declarație în acest sens.

„Fiul nostru Shahzada Dawood și fiul său, Suleman, au pornit într-o călătorie pentru a vizita rămășițele Titanicului din Oceanul Atlantic. Contactul a fost pierdut și există puține informații disponibile. Suntem foarte recunoscători pentru îngrijorarea arătată de colegii și prietenii noștri și am dori să cerem tuturor să se roage pentru siguranța lor, acordând în același timp intimitate familiei.”

Firma care operează aceste călătorii sub apă, OceanGate, a confirmat că submersibilul dispărut folosea sateliții Starlink de la Musk pentru comunicațiile sale pe mare.

Epava Titanicului se află aproximativ la 700 km sud de St John's, Newfoundland, însă operațiunea de salvare este coordonată din Boston, Massachusetts.

Compania OceanGate prezintă pe site-ul său cele trei submersibile pe care le deține, dar doar submersibilul numit Titan este capabil să se scufunde la o adâncime suficientă pentru a ajunge la epava Titanicului.

Titan, cu o greutate de 10.432 kg, conform informațiilor de pe site, poate ajunge la adâncimi de până la 4.000 de metri.

Biletele pentru o excursie de opt zile, care include scufundări la epava Titanicului aflată la o adâncime de 3.800 de metri, costă 250.000 de dolari. Compania prezintă această călătorie ca o oportunitate de a ieși din cotidian și de a descoperi ceva cu adevărat extraordinar, având submersibilul lor fabricat din fibră de carbon.