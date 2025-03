În comuna Ibănești din județul Botoșani se află cea mai înaltă cruce din România, amplasată pe dealul Măgura, având rolul de simbol al credinței și de omagiu adus eroilor căzuți în cele două războaie mondiale. Proiectul a fost inițiat de primarul Romică Magopeț și a fost realizat de o echipă internațională, majoritatea muncitorilor fiind din Nepal. Acest monument, care poate fi observat de la o mare distanță, se preconizează că va deveni un important punct de atracție turistică, având o semnificație puternică atât istorică, cât și religioasă pentru comunitate.

Pe lângă peisajele spectaculoase care se desfășoară de la înălțimea Dealului Măgura, zona este plină de legende și un bogat trecut istoric. Această nouă atracție, vizibilă de la zeci de kilometri distanță, reprezintă un motiv de mândrie pentru locuitori. Cea mai înaltă cruce din țară este situată în această localitate, pe dealul Măgura, care constituie cel mai înalt punct din nordul județului Botoșani, scrie monitorulbt.ro.

„Investiția trebuie privită nu neapărat că este cea mai mare din țară, trebuie privită prin simbolistica pe care o reprezintă și anume că este un monument dedicat în primul și primul rând credinței și nu în ultimul rând este dedicat eroilor din Primul și Al Doilea Război Mondial, unde comuna Ibănești a avut peste 200 de eroi care au murit luptând pentru libertate și pentru patrie”, a precizat Romică Magopeț, primarul comunei Ibănești.

Lucrarea, care a început înainte de Crăciunul anului trecut, mai aduce un aspect inedit: este realizată de o echipă internațională. Mai mulţi muncitori din Nepal se urcă şi navighează pe structura metalică cu o dezinvoltură care îi uimeşte pe români.

„Momentan șapte oameni lucrează la acest edificiu, dintre care șase nepalezi, unul român. Este cea mai înaltă lucrare de felul ăsta pe care o realizăm și din câte știu eu este și cea mai înaltă din țară. Are 43 de metri, cea de pe Caraiman are 39. Are 17 elemente la 2 metri jumătate fiecare și greutatea totală 60 de tone. Va fi dotată cu becuri led pentru vizibilitate la mare distanță. Munciorii nepalezi sunt harnici, curajoși în primul rând, pentru că la așa un obiectiv trebuie să ai curaj să te urci până la înălțimea pe care o are”, a precizat inginerul Virgil Aioanei, cel care supervizează lucrarea.

Muncitorii nepalezi au venit pentru salariile mai bune decât acasă, câştigând, în medie, de 5-6 ori mai mult decât în Nepal. Dilip are 36 de ani şi are deja o experienţă de doi ani în România. Zâmbitor şi politicos, acesta recunoaşte că partea financiră l-a făcut să lucreze aici şi deja a învăţat şi româneşte.

„La această companie lucrez de doi ani. Aici în această locaţie de trei-patru luni. Am mai lucrat la asemenea înălţimi. E periculos, chiar foarte periculos. Am venit să lucrăm aici pentru bani. Aici e mai bun salariul. Am doi copii, un băiat şi o fetiţă. Băiatul 10 ani şi fata 3 ani. Îmi e dor de ei, dar vorbim la telefon, mesagerie. Şi mai merg şi în vizită. Am venit acum două săptămâni de acolo”, spune Dilip Chaudhary.

Monumentul va deveni un punct de referință important și pentru turiști, fiind un loc cu o puternică însemnătate istorică pentru zonă.

