Omul de afaceri Fănel Bogos, din județul Vaslui, a fost reținut pe 6 octombrie de procurorii anticorupție din Iași. Acuzațiile sunt de șantaj și cumpărare de influență în formă continuată. Ancheta vizează o presupusă rețea prin care ar fi fost oferite sume de bani pentru demiterea șefului Direcției Sanitar‑Veterinare Vaslui, instituție care sancționase fermele controlate de compania lui Bogos.

În aceeași zi, au fost reținute încă trei persoane suspectate în același dosar.

Decizia instanței privind arestul preventiv

La finalul lunii noiembrie, Curtea de Apel Iași a respins contestația depusă de Fănel Bogos, care solicitase eliberarea pe motiv că afacerile sale ar fi afectate de perioada petrecută în arest. Instanța a menținut măsura arestului preventiv.

Legătura dosarului cu o întâlnire la nivel guvernamental

În dosar apare și informația că Fănel Bogos ar fi oferit bani pentru a obține acces în biroul premierului Ilie Bolojan, întâlnire care a avut loc în luna septembrie. Premierul a declarat public că nu ar fi cunoscut contextul în care a fost solicitată întâlnirea și că discuția nu ar fi avut consecințe administrative sau politice.

Până în prezent, nicio persoană din cadrul Guvernului nu a fost audiată în acest dosar.

Posibile evoluții ale anchetei

Surse judiciare indică faptul că în perioada următoare ar putea avea loc noi audieri, iar ancheta este în desfășurare.

