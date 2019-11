Ce trebuie să știi înainte de a cumpăra cizme sau ghete de iarnă pentru copii

Alegeti incaltaminte ergonomica, care sa creeze placere in timpul utilizarii!



Incaltamintea de iarna pentru copii trebuie sa fie ergonomica, sa produca placere celor mici. Forma acestora trebuie sa fie una naturala, sa permita degetelor sa se miste usor in interior. Ghetele si cizmele usor ascutite inspre varf pot produce disconfort si neplaceri in timpul mersului. In cazul in care cel mic merge in colectivitate si petrece multe ore incaltat, este important ca modelele alese sa corespunda din punct de vedere al ergonomiei. Diferentele de temperatura pot duce la supraincalzirea picioarelor si automat la umflarea acestora, deci ergonomia este o constanta extrem de importanta in astfel de situatii. Copii de scoala se pot confrunta cu deficit de atentie provocat de starea de disconfort cauzata de incaltamintea putin ergonomica.



In cazul copiilor mici de pana la 4 ani suportul pentru picior poate ajuta la sporirea starii de confort, insa in cazul copiilor aflati la pubertate, se impune achizitionarea de ghete si cizme care permit dezvoltarea corecta a oaselor. Dealtfel trebuie sa se tina seama ca copii sunt in continua miscare, de aceea se recomanda achizitionarea de cizme si ghete flexibile care ofera libertatea necesara.



Incaltamintea de iarna trebuie sa asigure confort termic ridicat



Iarna vine cu temperaturi scazute si umiditate ridicata, de aceea este necesar ca incaltamintea achizitionata sa fie calduroasa. Fie ca vorbim de copii mici, copii scolari sau adolescenti confortul termic este o constanta importanta. Pentru ca acestia sa poata desfasura activitatile cotidiene in cele mai bune conditii si in sezonul de iarna este esential ca cizmele si ghetele sa fie conforme. Este important totusi ca stratul termic sa fie realizat din materiale naturale, ce permit piciorului sa respire, sa nu se dezvolte fenomenul de supraincalzire si transpiratia in exces.



Materialele termice realizate din lana, bumbac sau alte fibre naturale impiedica transpiratia excesiva, supraincalzirea si aparitia mirosului urat.



Alegeti pentru copii incaltaminte din materiale naturale



Cizmele si ghetele realizate din piele sau alte fibre naturale sunt cele mai indicate pentru copii, in special in cazul celor mici care descopera tainele primilor pasi. Acestea sunt moi, flexibile si permit celor mici sa realizeze in voie miscari cat mai naturale. Un alt aspect apreciat de parinti tine de durabilitate; piele naturala, pielea intoarsa, cauciucul si bumbacul rezista mai bine decat cele sintetice la utilizare intensa. Deci incaltamintea de iarna isi pastreaza aspectul impecabil pentru mai mult timp chiar daca este folosita intens pe durata intregului sezon.



Pentru perioadele ploioase si umede este indicat sa se utilizeze cizme si ghete impermeabile, astfel umiditatea nu va afecta starea de confort a celor mici. Cizmele din cauciuc sunt solutia ideala pentru prichindeii care doresc sa se bucure de sesiuni lungi de joaca chiar daca afara ploua sau ninge!



Alege marimea corecta!



Daca in sezonul cald alegerea marimii pentru incaltaminte nu este o problema foarte mare, in perioada rece aceasta sarcina poate fi considerata o adevarata provocare! Trebuie sa se tina seama ca iarna se utilizeaza sosete si dresuri cu textura mai groasa care umple altfel spatiul din gheata. Incaltamintea prea mica sau fixa nu doar ca produce disconfort ci poate afecta negativ si permanent dezvoltarea oaselor.



Incaltamintea prea mare poate crea disconfort si ii poate face pe cei mici sa se impiedice sau sa se miste greoi, deci solutia achizitionarii de incaltaminte cu marime mai mare nu este o optiune. Marimea potrivita este cea care permite copilului sa desfasoare activitatile cotidiene in cele mai bune conditii, nu solicita oasele si musculatura si nu ingreuneaza miscarile.



Nu uitati de tipul talpii! Talpa anti aderenta este cea mai potrivita pentru iarna



Iarna ne confruntam cu trotuare umede, alunecoase, zapada, mocirla si polei, deci este important ca incaltamintea achizitionata pentru copii sa fie prevazuta cu talpa anti aderenta, astfel sunt prevenite accidentarile produse prin alunecare. Mai groase, mai rezistente si mai bine construite, talpile anti aderente sunt cele mai bune optiuni pentru cei mici. Ghetele si cizmele cu talpi astfel construite ofera copiilor posibilitatea sa se miste in voie chiar si cand trotuarele din parc sunt acoperite cu mazga sau polei.



Inaltimea incaltamintei



Si inaltimea incaltamintei este o constanta care trebuie atent analizata. Modele inalta pana la genunchi sunt mai potrivite pentru purtare pe scurta durata, acestea sunt mai lipite de picior si pot afecta circulatia periferica. Este indicat ca cizme sau ghetele utilizate sa nu influenteze circulatia si starea de sanatate a muschilor picioarelor. Pentru utilizare intensa si libertate de miscare sunt mai potrivite cizmele si ghetele mai putin inalte care sustin gleznele si permit celor mici sa se simta bine.



Atentie la modul de exploatare



Chiar daca iarna vine cu temperaturi scazute nu inseamna ca cei mici trebuie sa fie tintuiti in casa. Este clar ca timpul petrecut in aer liber este mai redus, insa cei mici nu trebuie privati de joaca in parc, pe plaja si de ce nu de drumetiile in padure. Este important insa ca celor mici sa li se ofere incaltamintea adecvata, in functie de activitati. Pentru plimbarile lungi si mers pot fi utilizate cizmele si ghetele casual calduroase, cu talpa anti aderenta care asigura confort termic si permit deplasarea in siguranta. Activitatile dinamice, joaca in parc, plimbarile prin padure, joaca la zapada si sanius necesita totusi incaltaminte sport, care trebuie sa fie si sigura, si calduroasa, si impermeabila.



Nu ignorati preferintele personale!



Cand vine vorba de accesorizare, culoare, model, forma preferintele personale ale copiilor trebuie luate in seama! Daca domnisoarele sunt mai incantate de cizme si ghete decorate cu sclipici si strasuri, tineri domnisori sunt atrasi de personajele preferate si culori intense. Respectarea preferintelor ii ajuta pe cei mici sa capete incredere si totodata sa poarte cu mai multa placere incaltamintea de iarna.



In final trebuie mentionat ca confortul este cu atat mai mare cu cat modele alese se incalta usor! Atat copii mici cat si adolescentii prefera acele ghete si cizme care nu pun probleme mari la incaltat si descaltat!