In ciuda acestui lucru, sunt destui oameni care nu se pot odihni, in principal din cauza insomniei.

Exista mai multe strategii prin care sa-ti imbunatatesti calitatea somnului de noapte, inclusiv schimbari in dieta. Iata cele mai bune alimente pe care sa le mananci inainte de a merge la culcare.

Kiwi

Este un fruct sarac in calorii, insa bogat in nutrienti. In plus, contine si acid folic si potasiu ca si alte minerale in cantitati rezonabile. Consumul de kiwi ajuta digestia, reduce inflamatia si scade colesterolul, multumita cantitatii de fibre si antioxidanti pe care ii ofera.

Kiwi este considerat unul dintre cele mai bune alimente pe care le-ai putea manca inainte de a merge la culcare intrucat contine serotonina, un neurotransmitator care ajuta la reglarea ciclului de somn.

Suc de cirese

Produsul este bogat in nutrienti. 250 ml contine 62% din necesarul zilnic de vitamina A, 40% din necesarul de vitamina C si 14% din cel de magneziu. In plus, este o sursa de antioxidanti, ca de exemplu flavonoli si antocianine care protejeaza celulele impotriva inflamatiilor periculoase ce duc la boli precum diabetul si afectiunile inimii. Sucul de cirese ajuta si al combaterea insomniei, datorita continutului sau bogat in melatonina. Tocmai de aceea este recomandat sa fie consumat inainte de a merge la culcare.

Migdale

Fructele ofera 14% din necesarul zilnic de fosfor, 32% din cel de magneziu si 17% de riboflavina. In plus, consumul regulat de migdale este asociat cu un risc mai mic de a dezvolta boli cronice ca de exemplu diabet de tip 2 si afectiuni ale inimii, datorita continutului de grasimi mononesaturate, fibre si antioxidanti. In plus, sunt o sursa buna de melatonina. De asemenea, migdalele sunt o sursa excelenta de magneziu, care, in cantitatile adecvante, imbunatateste calitatea somnului. Magneziul reduce atat inflamatia, cat si nivelul cortizolului, hormonul stresului, cunoscut pentru fragmentarea somnului.

Ceai de musetel

Este cunoscut pentru continutul de flavonoide, un tip de antioxidanti care reduc inflamatiile, vinovate de aparitia unor boli cronice precum afectiunile de inima sau cancerul. Exista dovezi potrivit carora ceaiul de musetel poate imbunatati sistemul imunitar, reduce anxietatea si depresia si ajuta sanatatea pielii. De asemenea, ceaiulde musetel are anumite proprietati care imbunatatesc calitatea somnului. Mai exact, contine apigenina, un antioxidant care blocheaza anumiti receptori din creier responsabili cu reducerea insomniei.