Mucegaiul este format dintr-o varietate de ciuperci microscopice, care pot fi parazite sau saprofite. Acesta se găsește frecvent în diverse colțuri ale locuinței și în alimente, cum ar fi brânza albastră. Aceasta din urmă este produsă prin utilizarea unor culturi specifice de mucegai, cele mai cunoscute fiind Penicillium Roqueforti și Penicillium Glaucum. Spre deosebire de mucegaiul utilizat în brânzeturile cu mucegai, care nu prezintă un risc pentru sănătate, mucegaiul de pe pâinea stricat nu este sigur pentru consum, putând provoca diverse probleme de sănătate.

Consumul de pâine mucegăită, chiar și fără intenție, poate avea efecte negative asupra sănătății. Acesta poate provoca disconfort digestiv și stări generale de rău. Mai mult, în anumite situații, mucegaiul prezent în pâine poate genera substanțe nocive pentru organism, cunoscute sub denumirea de micotoxine. Aceste micotoxine nu se găsesc doar pe porțiunea mucegăită a pâinii, ci se pot răspândi rapid, contaminând întregul produs. Din acest motiv, The Food Safety and Inspection Service din cadrul Departamentului Agriculturii al Statelor Unite (USDA) recomandă să aruncăm întreaga pâine afectată de mucegai, în loc să o porționăm, în ideea de a evita risipa. În plus, mirosul pâinii mucegăite poate fi, de asemenea, periculos pentru sănătate, mai ales pentru persoanele cu alergii la mucegai sau pentru cei care suferă de astm. Aceste persoane pot experimenta crize alergice sau de astm doar prin simpla inhalare a mirosului pâinii mucegăite, iar consumul acesteia poate fi chiar fatal pentru ele.

S-a demonstrat că, pe termen lung, consumul des de pâine mucegăită poate creşte gradul de expunere la micotoxine şi, implicit, creşte riscul dezvoltării cancerului.

Mucegaiul poate contamina aproape toate alimentele, de la pâine, fructe şi legume, până la carne şi alte alimente. Poţi preveni contaminarea pâinii de mucegai prin păstrarea acesteia într-un loc uscat şi acoperit. De altfel, poţi păstra pâinea acoperită în frigider, pentru a o feri de mucegai.

Pentru a evita contaminarea altor alimente de mucegai, este important să cureţi regulat frigiderul şi suprafeţele din bucătărie, pentru a elimina bacteriile dăunătoare, De altfel, alimentele perisabile, precum laptele şi carnea trebuie ţinute întotdeauna la frigider.

