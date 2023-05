Multi dintre noi am mancat, fara sa vrem, paine cu mucegai, insa nu am stiut riscurile la care ne supunem.

Mancarurile mucegaite, inclusiv painea, sunt periculoase deoarece iti pot aduce in organism micotoxine sau otravuri fungice. Anumite tipuri de mucegai pot provoca toxinfectii alimentare, care au ca efecte nedorite crampe intestinale, febra, diaree, voma si ameteala.

Riscul la care te expui atunci cand mananci paine mucegaita depinde si de tipul de ciuperca sau bacterie care se dezvolta in paine. Dupa cum se stie, nu toate tipurile de mucegai sunt periculoase, unele fiind chiar folosite in industra alimentara - la anumite tipuri de branzeturi.

Trebuie sa stii ca in momentul in care mucegaiul se vede pe paine, el s-a raspandit deja in aliment, fiind in mare parte contaminat.

Mucegaiul se raspandeste cel mai adesea in locuri calduroase, intunecate si cu umiditate mare.

In functie de tipul de mucegai care se dezvolta in paine, poti suferi de toxinfectie alimentara sau de alte probleme stomacale grave.

Salmonella poate fi un rezultat al consumului de paine mucegaita, fiind o boala care se vindeca in urma tratamentului. Insa sunt si altele cu efecte mult mai grave, ca Stachybotrys chartarum, care poate cauza iritarea cavitatii bucale, a nasului si a gatului si, in cazuri mai grave, poate duce la soc, hemoragie, necroza dermica si chiar deces.