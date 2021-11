El a menţionat că parcurile mari vor intra într-un program de investiţii.



"O parte din cele mici o să le dăm către sectoare. Pe cele mari o să le păstrăm şi o să intre într-un program de investiţii pe tot ce înseamnă reparaţii de alei, locuri de joacă şi amenajare peisagistică", a spus Nicuşor Dan.



În ce priveşte Parcul Cişmigiu, primarul a declarat că acesta a fost curăţat, dar că nu au fost bani pentru investiţii.



"În momentul acesta, există curăţenie. Acele probleme pe care le aveau băncile s-au rezolvat. Într-adevăr, nu au fost bani de investiţii şi aleile arată rău, adică sunt crăpate", a spus el.



Nicuşor Dan a opinat că există o "disproporţie" între atribuţiile municipalităţii şi banii pe care aceasta îi primeşte, comparativ cu primăriile de sector.



"Există o disproporţie între atribuţiile pe care le are Primăria Generală şi banii pe care îi primeşte Primăria Generală şi atribuţiile pe care le au primăriile de sector şi banii pe care îi primesc primăriile de sector. Acesta este un lucru pe care o să îl repet şi pe care l-am spus inclusiv când Gabriela Firea era primar. Era inechitabilă şi în acel moment împărţirea de bani între PMB şi primăriile de sector, care vine din legea bugetului care s-a votat în fiecare an", a spus el.



Primarul general a mai precizat că, dincolo de aspectele financiare, problemele în gestionarea parcurilor au apărut şi din cauza companiilor municipale.



"Am fost încurcaţi în gestionarea eficientă a parcurilor de lucrul prin aceste companii municipale. Pentru că noi am avut până acum trei ani o instituţie care se numeşte ALPAB şi care avea alocat pe fiecare din parcuri un număr de oameni care ştiau să măture, să facă curat, să cureţe locurile de joacă, să sesizeze când erau bănci rupte şi aşa mai departe. Când s-a trecut la lucrul cu companiile municipale, deodată preţurile au crescut foarte mult. Şi când noi am venit cu mesajul că aceste companii municipale vor fi desfiinţate, lucrurile nu au mai mers deodată, oamenii nu au mai fost motivaţi", a spus el.