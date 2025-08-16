"Am avut ocazia și am profitat de ea pentru a discuta despre originile și cauzele acestei crize (războiul din Ucraina n.red). O soluție trebuie construită tocmai pe eliminarea cauzelor inițiale" ale conflictului, a spus Putin la ședința la care a convocat oficiali din cadrul președinției, guvernului și parlamentului de la Moscova.





Summitul cu Trump a fost "oportun" și "foarte util", au fost abordate aproape toate punctele divergente, dar în special conflictul din Ucraina, a mai spus liderul de la Kremlin.



"Nu am mai avut negocieri directe de acest fel la acest nivel de mult timp" și "am avut ocazia să ne reafirmăm poziția în mod calm și temeinic", a adăugat el.



"Respectăm poziția administrației americane, care vede necesitatea unei încetări rapide a ostilităților. Și noi ne-am dori acest lucru, la fel și progrese către soluționarea tuturor problemelor prin mijloace pașnice", a continuat președintele rus.



"Discuția a fost foarte sinceră, substanțială și, în opinia mea, ne apropie de deciziile necesare", a concluzionat Putin.



În declarațiile date presei la încheierea summitului din Alaska, cei doi lideri au vorbit vag despre anumite înțelegeri, fără a da detalii, dar au semnalat progrese, deși întâlnirea s-a încheiat fără rezultate concrete.





"Am avut o întâlnire extrem de productivă și s-a convenit asupra multor puncte. Au mai rămas doar câteva. Unele nu sunt foarte importante. Unul este probabil cel mai semnificativ, dar avem șanse foarte bune să-l soluționăm", a rezumat Trump summitul său cu Putin, menționând pe de altă parte că restabilirea dialogului administrației sale cu Rusia a fost îngreunată de "diversiunea legată de Rusia", referire la dezinformările opozanților săi democrați despre pretinsa imixtiune rusească în procesul electoral din SUA, scrie Agerpres.



De partea sa, Putin și-a menținut poziția asupra condițiilor sale de încheiere a războiului, vorbind din nou despre necesitatea de abordare a "cauzelor profunde" ale acestuia, a "preocupărilor legitime" ale Rusiei și a restabilirii "unui echilibru corect în sfera securității în Europe și în lume".

"Suntem pregătiți să lucrăm la acest aspect. Aș dori să sper că înțelegerea la care am ajuns ne va permite să ne apropiem de acest obiectiv și să deschidem calea către pace în Ucraina. Ne așteptăm ca Kievul și capitalele europene să abordeze toate acestea într-un mod constructiv și să nu creeze niciun obstacol. Să nu încerce să perturbe progresul incipient prin provocări sau intrigi de culise", a subliniat președintele rus.



"Mă aștept ca acordurile de astăzi să devină un punct de referință, nu numai pentru soluționarea problemei ucrainene, ci de asemenea să lanseze restabilirea unor relații pragmatice și de afaceri între Rusia și SUA", a mai spus Putin.





Liderul de la Kremlin a mai declarat că "securitatea Ucrainei trebuie, fără nicio îndoială, să fie asigurată", afirmație ce sugerează că el ar putea fi acum de acord ca statele occidentale să ofere Ucrainei garanții de securitate, pe care până în prezent le-a respins categoric.



Într-un interviu acordat postului Fox News după summit, Trump a spus că a discutat cu Putin despre schimburi de teritorii, referindu-se de fapt la cedarea către Rusia a unor teritorii ale Ucrainei ocupate în prezent de armata rusă, și despre garanții de securitate pentru Ucraina, adăugând că "în mare parte sunt de acord" asupra acestui subiect, dar mai rămâne de obținut acordul Ucrainei.



Trump a anunțat că se va întâlni luni la Casa Albă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și că, "dacă totul merge bine", va fi apoi programată o întâlnire a lor cu Putin.

