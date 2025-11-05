Super Luna Castorului este un eveniment astronomic spectaculos care combină două fenomene: faza de Lună Plină și apropierea maximă a satelitului de Pământ (fenomen cunoscut sub numele de Superlună).

Luna Plină din noiembrie primește denumirea de „Luna Castorului” din tradițiile vechilor nativi americani.

Ce este o superlună?

Orbita Lunii în jurul Pământului nu este un cerc perfect, ci o elipsă (o formă ușor ovală). Din această cauză, distanța dintre Lună și Pământ variază constant:

Perigeu: Punctul cel mai apropiat de Pământ (aproximativ 356.000 km).

Apogeu: Punctul cel mai îndepărtat de Pământ (aproximativ 407.000 km).

O Superlună apare atunci când faza de Lună Plină are loc în apropierea (la mai puțin de 90% din) perigeului. Deși diferența nu este întotdeauna ușor de observat cu ochiul liber, Luna Plină pare. Discul lunar poate părea cu până la 14% mai mare decât cea mai îndepărtată Lună Plină a anului. Luminozitatea poate fi cu până la 30% mai intensă decât în mod obișnuit.

Termenul de „Superlună” nu este unul astronomic oficial; a fost inventat în 1979 de astrologul Richard Nolle și a fost ulterior adoptat de mass-media și NASA.

De ce se numește „Luna Castorului”?

Numele tradițional, Beaver Moon, provine din folclorul triburilor de Nativi Americani din America de Nord. Noiembrie era luna în care castorii deveneau extrem de activi, terminând de reparat și pregătit bârlogurile și barajele pentru iarna care urma.

Tot în această perioadă, vânătorii puneau capcanele pentru a prinde castori și a obține blănuri groase, esențiale pentru supraviețuirea în sezonul rece, înainte ca apele să înghețe complet.

Alte denumiri asociate cu Luna Plină din noiembrie sunt Luna Înghețului (Frost Moon), care marchează sosirea frigului.

Super Luna Castorului 2025

Conform datelor astronomice, Luna a atins faza de Plină și a fost vizibilă în apogeu în noaptea de 5/6 noiembrie 2025. În 2025, Super Luna Castorului a marcat cea mai mică distanță a Lunii față de Pământ din întregul an.

Următoarele superluni

Următoarele superluni au loc, de regulă, la aproximativ 13 luni distanță una de alta, dar în unii ani pot exista serii de superluni consecutive.

Ultima superlună a anului 2025 este așteptată să fie Super Luna Rece (Cold Moon) la începutul lunii decembrie. Următoarea Super Lună Castorului este așteptată în cursul anului 2026.

Sfat de observare: Deși Luna este oficial Plină într-un anumit moment, discul său pare complet timp de aproximativ trei zile, fiind cel mai bine observat la scurt timp după apusul soarelui, când Luna răsare deasupra orizontului.