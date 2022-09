„Vorbește urât de toata lumea. E de neoprit. Nu știu cine și ce anume i-a dat aripile astea, nu știu în ce anturaj a intrat. Eu eram aia guralivă, eu îi spuneam că îl apăr, acum văd că s-a schimbat. Din toată presa, numai cei de la Cancan au exclusivități. Nimeni nu știe nimic, doar ăia de la Cancan. Orice act de plângere penală trebuie să aibă și o finalitate.

Ne trimitea mailuri că ne șantajează. Mai contează o plângere în plus sau în minus. Totul se va termina atunci când vom divorța. Nu mă interesează această femeie. Copilul ăla nu are nicio vină. Eu nu mai pot să-i spun lui Reghe că alții fac bani pe spatele său. Dacă se duce să ia certificat medico legal că l-a bătut soția, ce mai e de spus. Acest „sfânt”, Reghecampf, pe care toata lumea l-a judecat timp de 17 ani, l-a judecat după imaginea pe care i-am făcut-o eu”, a declarat Anamaria Prodan pentru Realitatea Plus.