Anterior acestei creșteri, limita superioară era de 40,18 lei.

Este important de reținut că această majorare reprezintă doar un plafon. Valoarea efectivă acordată angajaților este stabilită de fiecare firmă în parte, în funcție de buget și de politica internă, fără obligația de a atinge suma maximă.

Cine poate primi tichete de masă

Regulile generale prevăd că tichetele pot fi acordate atât angajaților cu normă întreagă, cât și celor cu normă parțială, cu condiția ca funcția de bază să fie stabilită la angajatorul care oferă beneficiul. Numărul de tichete primite într-o lună este direct legat de zilele lucrate. Pentru fiecare zi de muncă se poate acorda cel mult un tichet, indiferent de numărul de ore lucrate în acea zi. Astfel, și persoanele care lucrează două sau patru ore pot primi același număr de tichete ca un angajat full-time, dacă sunt prezente la lucru.

Același principiu se aplică și celor care lucrează în regim de telemuncă sau hibrid. Prezența fizică la birou nu este o condiție pentru acordarea tichetelor, atât timp cât activitatea este desfășurată în baza unui contract individual de muncă.

Excepții de la Ordonanța trenuleț: liber la anumite angajări în instituții și companii de stat. Se pot acorda prime și în companiile cu pierderi

Situațiile în care tichetele nu se acordă

Există perioade în care angajații nu pot primi tichete de masă. Printre acestea se numără:

concediul de odihnă

concediul medical

delegațiile sau detașările însoțite de indemnizație

zilele libere plătite pentru evenimente familiale

alte absențe stabilite de angajator împreună cu reprezentanții salariaților

Tichetele sunt legate strict de zilele efectiv lucrate, astfel încât orice perioadă în care activitatea nu este prestată suspendă acordarea lor.

Acordarea tichetelor – un beneficiu opțional

Tichetele de masă nu sunt un drept obligatoriu. Angajatorii care aleg să ofere acest beneficiu trebuie să stabilească regulile interne: cine le primește, ce valoare au și care sunt criteriile de acordare. Aceste detalii sunt incluse în regulamente interne sau în contractele colective de muncă.

Tichetele pentru donatorii de sânge

Pe lângă sistemul obișnuit, există un regim special pentru persoanele care donează sânge. În 2026, acestea primesc tichete de masă în valoare totală de 280 de lei pentru fiecare donare, sumă majorată de patru ori începând cu anul 2024. Donatorii beneficiază și de o zi liberă de la locul de muncă, precum și de posibilitatea de a investi în titluri de stat cu dobânzi preferențiale, în cadrul unui program dedicat. Veniturile obținute din aceste investiții sunt neimpozabile, iar titlurile pot fi vândute înainte de scadență.

Pentru cei care locuiesc sau lucrează în București, există și o reducere de 50% la abonamentele pentru transportul public și metrou, pe baza adeverinței de donator.