Alerta despre uciderea animalelor s-a dat în spațiul virtual. Mai multe publicații și militanți prentru drepturile animaellor ausesizat faptul că la data de 30 ianuarie, în comuna Corlăteni a fost organizatã o acțiune de îndepărtare și recoltare a animalelor sălbatice de pe raza comunei, în baza unui contract incheiat între autoritățile locale și A.J.V.P.S. Botoșani, scrie gazetabt.ro.

Înaintea acțiunii de împușcare, Primăria Corlățeni a publicat un anunț oficial pe pagina sa de Facebook, unde informa cetățenii despre măcelul ce urma să aibă loc:

„STIMAȚI CETĂȚENI, DORIM SĂ VĂ INFORMĂM CĂ JOI, 30.01.2025, ÎN INTERVALUL ORAR 08:00 - 12:00, A.J.V.P.S. BOTOȘANI, ÎN COLABORARE CU PRIMĂRIA COMUNEI CORLĂȚENI, ORGANIZEAZĂ O ACȚIUNE DE ÎNDEPĂRTARE/RECOLTARE A CÂINILOR SĂLBĂTICIȚI ȘI HOINARI, DE PE RAZA COMUNEI. RUGĂM CETĂȚENII, CARE DEȚIN INFORMAȚII DESPRE LOCALIZAREA ACESTOR TIPURI DE ANIMALE, SĂ LE ADUCĂ LA CUNOȘTINȚĂ, PERSONALULUI ABILITAT. DE ASEMENEA, CINE DEȚINE CÂINI PERSONALI, PE PERIOADA ACȚIUNII, SĂ PROCEDEZE LA ÎNCHIDEREA SAU LEGAREA ACESTOR ANIMALE.”

În urma verificărilor, polițiștii au transmis că pentru desfășurarea activităților a fost emisă o autorizația de vânătoare pentru următoarele tipuri de vânat: vulpi, gaiță, coțofană și câini hoinari. Confom prevederilor Legii nr. 407/2006 – a vânãtorii și a protecției fondului cinegetic, art. 19 alin. (3) ,,pisicile hoinare si câinii salbãticiți sau hoinari gãsiți pe suprafețele fondurilor cinegetice se captureazã sau se impușcă fără restricții si făra obligarea la despăgubiri, iar fapta nu poate fi sancționată”.

În cadrul activităților au fost executate focuri de armă utilizând muniție tip alică asupra a doi câini hoinari, ce au părăsit imediat zona, nefiind identificați ulterior, existând posibilitatea să fie loviți de proiectile. În același context au mai fost recoltate o vulpe, 4 coțofene și 2 gaițe. Activitatea de vânătoare si uzul de armă au fost efectuate conform prevederilor Legii nr. 407/2006 privind organizarea vânătorii. În cauză se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii sus menționate, urmând ca la finalizarea acestora să se propune soluție procedurală. Copiii cu aptitudini muzicale invitați să se alăture Corului de copii al bisericii Vovidenia. Pericol pentru o casă din Darabani: Funinginea din coșul de fum a aprins flăcări, dar pompierii au intervenit rapid. Related Articles. Bărbați la volan cu alcoolemii aproape identice. Vor fi judecați pentru faptele lor. Weekend încărcat pentru polițiști: sute de amenzi, permise reținute și lemne confiscate. Sfârșit tragic pentru un tânăr de 22 de ani din judeţul Botoşani. Băiatul a murit electrocutat sub ochii familiei. Descoperire șocantă în Corlăteni: mai mulți câini găsiți îngropați, poliția deschide dosar penal. Infractional Descoperire șocantă în Corlăteni: mai mulți câini găsiți îngropați, poliția deschide dosar penal 2 February 2025. You cannot copy content of this page.