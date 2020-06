Caz ȘOCANT în Mehedinți: tânără incendiată de un criminal în serie, eliberat condiționat

Scene cumplite într-o localitate din Mehedinți. O tânără a fost incendiată de un criminal eliberat acum un an din închisoare. Victima s-a ales cu arsuri grave pe aproape tot corpul și a ajuns la spital in stare critica. Între timp, oamenii legii îl caută pe agresor, informează Realitatea PLUS.

