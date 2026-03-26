Icoana care ar fi lăcrimat într-o dimineață obișnuită

Evenimentul a fost semnalat în dimineața zilei de 18 martie 2026, la un spital din Kalymnos. Este vorba despre o icoană a Sfântul Efrem, care se afla amplasată în incinta unității medicale, într-un loc frecventat de persoane care vin să se roage.

Totul ar fi fost observat de o asistentă medicală, care a remarcat prezența unui lichid transparent în zona ochiului icoanei. Inițial surprinsă, aceasta a alertat colegii și conducerea spitalului.

Situația a fost verificată ulterior de conducerea spitalului, care a confirmat cele relatate de martoră. În scurt timp, cazul a fost adus la cunoștința reprezentanților Bisericii locale.

La fața locului a ajuns și Mitropolitul Paisios, alături de mai mulți clerici. Aceștia au colectat lichidul observat pe icoană și au oficiat o slujbă religioasă chiar în incinta spitalului, în prezența personalului și a credincioșilor.

Explicația oferită de reprezentanții Bisericii

În ceea ce privește natura fenomenului, reprezentanții Bisericii au evitat să ofere o explicație concretă. Mitropolitul a subliniat că astfel de evenimente nu sunt supuse analizelor obișnuite.

„Miracolul nu se investighează, ci se trăiește”, a transmis acesta, sugerând că momentul trebuie privit prin prisma credinței, nu a explicațiilor științifice.

Istoria icoanei și semnificația sa

Icoana ar fi fost realizată în anul 2012 de către pictorul Ioannis Iakovos și a fost donată ulterior unor persoane din comunitate. De curând, aceasta fusese amplasată în zona spitalului, devenind un loc de reculegere pentru pacienți și aparținători.

Evenimentul a atras atenția publicului și a generat numeroase reacții, fiind considerat de unii credincioși un semn divin, în timp ce alții privesc situația cu rezervă.

Indiferent de interpretare, momentul rămâne unul rar și profund emoționant pentru comunitatea locală din Kalymnos.