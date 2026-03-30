Cazul, semnalat de Asociația Help 4 Strays, a fost descoperit în localitatea Câlnic, unde patrupedul ar fi fost ținut în lanț și lovit în mod repetat, până când a rămas paralizat.

Detalii cutremurătoare despre abuz

Reprezentanții organizației susțin că animalul a fost agresat în mod constant, fiind lovit inclusiv cu un bici, în timp ce era imobilizat. În urma bătăilor, câinele a suferit leziuni grave la nivelul coloanei vertebrale, care i-au afectat mobilitatea.

Voluntarii spun că animalul prezenta multiple răni, unele recente, altele mai vechi, semn că abuzurile ar fi avut loc pe o perioadă îndelungată. Situația a fost semnalată de o persoană din comunitate, care a alertat asociația.

Tratamentul medical primit de câine

Câinele a fost preluat de urgență și transportat la un cabinet veterinar, unde a primit îngrijiri pentru stabilizarea stării sale. Medicii au efectuat investigații inițiale și au administrat tratament pentru calmarea durerilor.

Ulterior, un specialist în ortopedie veterinară din Cluj-Napoca a recomandat investigații suplimentare, inclusiv tomografie computerizată și consult neurologic, pentru a evalua șansele de recuperare.

Apel la solidaritate și justiție

Pentru a acoperi costurile intervențiilor medicale, asociația a lansat un apel public pentru sprijin financiar, prezentând și imagini cu starea gravă a animalului. Postările au generat un val de reacții în mediul online, unde sute de persoane au condamnat dur faptele și au cerut sancționarea celor responsabili.

Reprezentanții organizației afirmă că este unul dintre cele mai grave cazuri de abuz asupra animalelor întâlnite în ultimii ani, subliniind necesitatea unor măsuri ferme împotriva celor care comit astfel de acte.

Indignare publică și presiune pentru sancțiuni

Internauții cer intervenția autorităților și pedepsirea exemplară a celor vinovați, pentru a preveni repetarea unor astfel de situații.

Ancheta este așteptată să stabilească cu exactitate circumstanțele în care s-au produs faptele și responsabilitatea persoanelor implicate.