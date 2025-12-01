Mișcările subtile observate în timpul examinării au ridicat imediat suspiciuni, iar forma anormală a umflăturii a indicat prezența unui parazit. Tânăra a fost programată de urgență pentru intervenție chirurgicală, iar operația a confirmat temerile medicilor: din pleoapa ei a fost extras un vierme de aproximativ 11 centimetri, identificat ulterior ca Dirofilaria repens, un parazit care afectează în mod obișnuit animalele, în special câinii.

Infecție cauzată de o banală mușcătură de țânțar

Potrivit specialiștilor, omul devine gazdă accidentală pentru acest tip de parazit. Larvele sunt transmise prin mușcătura de țânțar, iar în situații extrem de rare, ajung să se dezvolte sub piele la oameni. În ultimele decenii, Europa se confruntă cu o creștere a acestor cazuri, inclusiv în zone unde infecțiile de acest tip erau aproape inexistente.

Viermele se poate dezvolta luni întregi înainte ca pacientul să observe apariția unui nodul dureros sau mobil sub piele — principalul semn al infecției.

Intervenția a decurs fără complicații, iar tânăra se recuperează bine, au precizat medicii. Parazitul a fost îndepărtat complet, iar viața pacientei nu a mai fost pusă în pericol.