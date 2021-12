Realitatea PLUS

Un bărbat din Făgăraș, greu încercat de viață, ne dă tuturor o lecție de dragoste și curaj. După ce frații lui, din partea tatălui, toți minori, au rămas orfani, Robert i-a luat în grija lui și a soției cu toate că au și ei trei fiice.

Chiar dacă abia are ce să le pună pe masă, nu s-a gândit niciodată să îi despartă de teamă să nu ajungă în centrele de plasament.

„Eu am vrut să fie bine, să le ofer un viitor, să nu ajungă la stat. M-am chinuit cu ei, sunt la școala toți. Dar mi-e greu că nu mai e de muncă. Am stat într-o cămăruță, acolo, 8 luni de zile. Șapte inși și fetița de un an dormea în cărucior. Chin și amar”, a mărturisit Robert Crețu, bărbatul care își crește copiii și frații mai mici.

Mama copiilor: Cum îmi iubesc copiii mei îi iubesc și pe ei. M-am învățat cu ei. De sărbători, acum, măcar să avem ceva să punem pe masă.

Reporter Realitatea PLUS: Ce v-ați dori să aducă Moșul?

Mama copiilor: Nimic, doar să fie ei fericiți.

Se încălzesc cu o sobă improvizată, curent au de la vecini, iar cei trei frați ai lui, deși sunt mici, nu mai primesc nici alocație. Lângă coliba în care stau, Robert a început să ridice o cameră nouă, dar nu a mai avut bani să o și termine.

„Soba e facută de mine, am făcut-o și eu cum am știut. De când a murit tata, copiii ăștia nu mai au alocație. Poate dă Dumnezeu și termin casa”, a mai mărturisit Robert.

În prag de sărbători, cei șase copii care merg la școală și au și rezultate bune își doresc doar să aibă mâncare sau haine.

Reporter Realitatea PLUS: Ce v-ați dori voi de Crăciun?

Copil: Mie îmi plac hainele, un telefon că să facem online, jucării, mâncare, alimente

Reporter Realitatea PLUS: Ce ți-ai dori tu de Mos Crăciun?

Copil: Haine, papuci și o mașină cu telecomandă.

Cu speranța în ochi, Robert și soția sa spun că au pierdut șirul zilelor când s-au culcat flămânzi pentru a le pune pe masă copiilor mâncare.