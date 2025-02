Jurnaliștii americani dezvăluie că organizația are birouri în peste 30 țări. Agentia care a primit sute de milioane de dolari de la guvernul statelor Unite ale Americii este condusă de Jeanne Bourgault.

În 2023, Bourgault a lansat un fond in de 10 milioane USD la Clinton Global Initiative. Pe pagina asociației era publicată o fotografie a lui Bourgault la Clinton Global Initiative, care a fost ștersă după ce a izbucnit scandalul USAID. Internews Network are cel puțin șase filiale sub nume neînrudite, inclusiv una cu sediul în Insulele Cayman. Din 2008, când încep înregistrările electronice, mai mult de 95% din bugetul Internews Network a fost furnizat de guvernul SUA.

ONG-ul extrem de bine finanțat este înregistrat într-o clădire abandonată din California.

USAID (and State) funneled nearly half a billion dollars through this building which is at "876 7th St Arcata, CA 95521-6358". The IRS and IN government contracts list this address as the current registered address for IN although it was clearly abandoned by December 2024. Shot… pic.twitter.com/ELzv3G4p5l